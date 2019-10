Bekommt Rewe Konkurrenz von Lidl? Lidl testet Click & Collect-System

Was ist Click & Collect?

Beim Click & Collect System bestellen Kunden online im Voraus, was sie gerne einkaufen möchten. In der gewünschten Filiale können sie die Einkäufe dann abholen. Bereits vor einigen Jahren eröffnete Lidl, Tochter der Schwarz Group, einen Click & Collect-Dienst, stellte diesen 2017 aber wieder ein. Nun hat Lidl in Kooperation mit der Deutschen Post den Onlineeinkaufsdienst wieder aufgenommen. In 80 Filialen im Rhein-Neckar-Gebiet können Kunden seit einigen Monaten diese Einkaufsmethode nutzen. Gegenüber Chip äußerte sich ein Lidl-Sprecher bezüglich der Regionsauswahl des Angebots: "Aufgrund der Mischung aus ländlichen Gegenden und großen Städten testen wir die Filialabholung in dieser Region." Größere Städte in dem Testgebiet sind beispielsweise Mannheim oder Heidelberg, umgeben von zahlreichen kleineren Ortschaften.

So funktioniert´s

Beim Click & Collect, zu Deutsch Anklicken und Abholen, steht ein Grundsatz im Vordergrund: Bequem, schnell und einfach einkaufen gehen. Dementsprechend bietet Lidl zwei verschiedene Collect-Möglichkeiten an. Entweder kann der Kunde seine Bestellung in die nächstgelegene Filiale liefern lassen oder das Päckchen zu einer von den 500 vor Lidl Filialen aufgestellten DHL-Packstationen senden lassen. Eine Direktlieferung in eine Filiale ist dann möglich, wenn der Konsument im Einzugsgebiet der Testregion wohnt. Der Käufer muss einfach einen der Filialmitarbeiter auf seine Bestellung ansprechen und bekommt diese dann ausgehändigt. Zusatzkosten fallen nicht an. Im zweiten Fall kann der Kunde die Lieferung an der gewählten Paketstation abholen. Der Onlineservice wurde von Lidl aufgrund der Erkenntnisse der ersten Pilotphase der letzten Jahre auf ein bestimmtes Segment eingegrenzt. Über Lidl Click & Collect können nur sogenannte Non-Food-Waren in den Einkaufswagen gelegt werden, auch Sperrgutprodukte sind vom Versand via Click & Collect ausgeschlossen.

Ursprünglich war bereits vor 2 Jahren ein Ausbau der Click & Collect Minisupermärkte "Lidl Express" geplant, eine Woche nach der Übernahme des neuen Chefs in 2017 wurde das Pilotprojekt allerdings beendet. Die Ausweitung des Dienstes auf Lebensmittel wurde von der neuen Leitung nach Analyse einer Machbarkeitsstudie damals abgelehnt. Stattdessen sollte sich auf den internationalen Markt konzentriert werden.

Warum wird Click & Collect zu einem wichtigen Standbein?

Das Click & Collect Prinzip ist in Deutschland kein unbekannter Service mehr. Große Firmen wie Ikea und die Cenonomy-Töchter Saturn und MediaMarkt bieten den Onlinedienst an. Über die Abholung in den einzelnen Filialen akquirieren die Unternehmen zusätzliche Kunden. Chip-Recherchen fanden heraus, einmal in der Verkaufsfiliale, greifen die Verbraucher auch bei anderen Artikeln zu. Das steigert den gesamten Umsatz noch einmal. Zudem können Lagerkosten gespart werden. Aber auch Lidl möchte mehr Kunden in seine physischen Läden locken. Seit April 2019 läuft deshalb die aktuelle Testphase. Handelsexperte Boris Planer kritisiert zudem, dass Lidl noch einiges für die Digitalisierung seines Lebensmittelhandels aufholen muss. Einen ersten Weg dafür sieht er in dem Schritt, den Onlinehandel auch auf Lebensmittel auszuweiten. Konkurrent Rewe liefert bereits Lebensmittel in rund 75 Städte aus.

Rewe muss sich derzeit also noch keine Sorgen um die Konkurrenz machen, da bisher durch das differenzierte Onlineangebot verschiedene Bereiche abgedeckt werden. Zudem hat Rewe bereits eine vollständig etablierte Website für Online-Essensbestellungen. Bei Rewe wird erst bei Abholung gezahlt und am selben Tag kann die Bestellung zu einer benutzerdefinierten Uhrzeit fertig verpackt abgeholt werden. Für das Abholen der Waren an der Filiale werden für Online-Käufer bei Rewe sogar VIP-Parkplätze und gesonderte Kassen zur Verfügung gestellt.

