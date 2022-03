Social-Media-Gigant Meta will indisches Startup an die Börse bringen

Das Startup Meesho soll 2023 an die Börse gehen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine interne Quelle. Miteigentümer der indischen Plattform für E-Commerce sind der Social-Media-Konzern Meta sowie das Unternehmen Softbank . Nach Angaben der Agentur Reuters soll ein Börsengang sowohl in Indien als auch in den USA geplant sein. Eine Börsenzulassung soll Ende 2022 erteilt werden. Im September habe das Startup im Rahmen einer Finanzierungsrunde 570 Millionen US-Dollar eingesammelt und eine Bewertung von 4,9 Milliarden US-Dollar erhalten. Die Fidelity Management & Research Company und die B Capital Group übernahmen dabei Reuters zufolge die Führung. Der Kauf von Meesho-Anteilen im Jahr 2019 sei Metas (damals noch Facebooks) erste Investition in ein indisches Startup gewesen.

Neben E-Commerce bietet Meesho auch Logistik-Tools für Händler

Das Unternehmen Meesho wurde, so Reuters, 2015 von zwei Absolventen des Indian Institute of Technology, Vidit Aatrey and Sanjeev Barnwal, gegründet. Auf der Plattform Meesho können Händler verschiedene Produkte verkaufen, die jedoch keine Markenprodukte sind. Neben Kleidung und Kosmetikprodukten werden auch Haushaltsgeräte gehandelt. Die Plattform wird Reuters zufolge hauptsächlich in kleineren Städten und Dörfern genutzt. Über die sozialen Netzwerke des Meta-Konzerns wie WhatsApp, Facebook und Instagram können die Meesho-Nutzer Produkte, die sie auf einem Marktplatz erworben haben, weiterverkaufen. Außerdem stellt die Plattform auch Tools für Händler zur Verfügung, mit denen Logistik und Bezahlvorgänge abgewickelt werden können.

Zahl der Plattform-Nutzer 2021 rasant gestiegen

Der Reuters vorliegenden internen Quelle zufolge will Meesho bis Januar 2023 die für den Börsengang erforderlichen Dokumente eingereicht haben, sodass der Zulassungsprozess im Laufe des ersten Halbjahres 2023 abgeschlossen wird. Meesho hat sich auch auf mehrfache Nachfrage der Nachrichtenagentur nicht zum Thema geäußert. Wie die interne Quelle weiter berichtet, hat das indische Startup im November 2021 Dhiresh Bansal, einen ehemaligen Investment-Banker bei JPMorgan Chase, als kaufmännischen Geschäftsführer angeheuert, um finanzielle Lücken des Unternehmens zu schließen. Die Anzahl der Plattform-Nutzer sei von 5,5 Millionen im März auf 17,8 Millionen monatlich aktive Nutzer im September angestiegen.

Nach Informationen von Reuters haben indische Technologie-Unternehmen 2021 an der inländischen Börse unterschiedlich performt. Während der Essens-Lieferdienst Zomato und der Kosmetikhändler Nykaa zum Börseneinstieg hoch gehandelt wurden, stürzte die digitale Bezahlapp Paytm zu ihrem Debüt ab.

M. Wieser / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com