Karriere bei Borussia Dortmund: Das sind die Gehälter beim BVB

Als einziger Bundesligaverein werden die Aktien des BVB an der Börse gehandelt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/2020 erzielte der BVB einen Umsatz von 370 Millionen Euro, ohne - im Vergleich zu vorherigen Jahren - große Summen aus Spielerverkäufen am Transfermarkt eingenommen zu haben.

Millionengehälter auf dem Platz - und neben dem Platz?

215 Millionen Euro betrugen die Personalkosten bei Borussia Dortmund im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/2020. Davon gingen mit 165 Millionen inklusive Erfolgsprämien mehr als 75 Prozent direkt in den Spielbetrieb um die deutschen Nationalspieler Marco Reus, Mats Hummels & Co. Laut einer in der "Bild" veröffentlichten Gehaltsliste stellen diese beiden die Spitzenverdiener des Vereins mit 12 Millionen Euro bzw. 10 Millionen Euro pro Jahr. Die beiden im Winter vergangenen Jahres zum BVB transferierten Spieler Emre Can und Stürmer Erling Haaland reihen sich mit 8,5 Millionen und 8 Millionen Euro pro Jahr dahinter ein. Der belgische Mittelfeldspieler Axel Witsel soll ein jährliches Salär von 7,5 Millionen Euro erhalten. Der im Sommer häufig mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebrachte Angreifer Jadon Sancho soll im Zuge seines Verbleibs eine Gehaltserhöhung von 6 Millionen Euro auf 10 Millionen Euro erhalten haben. Der nicht immer unumstrittene Trainer Lucien Favre soll dem Bericht nach 4,5 Millionen Euro erhalten, seine beiden Assistenten Edin Terzic und Manfred Stefes jeweils 600.000 Euro, so Informationen der "Bild".

Dabei geht die Anzahl der Beschäftigten bei Borussia Dortmund weit über die des Profikaders und des Trainerteams hinaus. Insgesamt rund 900 Mitarbeiter waren während des abgelaufenen Geschäftsjahres direkt im Verein beschäftigt, 273 davon direkt in der sportlichen Abteilung und über 600 Mitarbeiter in den weiteren Bereichen. An diesen weitaus größeren Anteil ging der restliche Etat in Höhe von 50 Millionen der Personalkosten.

Nachwuchskoordinator, Greenkeeper und Physiotherapeut

Das wirft die Frage auf, welches Gehalt die Angestellten des BVB beziehen, die "gewöhnlicheren" Tätigkeiten nachgehen als Tag für Tag auf dem Trainingsplatz zu stehen. Wie etwa Lars Ricken, der "Direktor Nachwuchs-Leistungs-Zentrum" und Nachwuchskoordinator, zuständig für die Förderung der Jugendspieler und des berüchtigten Nachwuchsleistungszentrums, aus dem in der Vergangenheit spätere Nationalspieler wie Mario Götze, Marco Reus (bis zur U17) oder der jüngst auftrumpfende US-Amerikaner Giovanni Reyna entstammen. Lars Ricken erhält laut "Bild"-Informationen 400.000 Euro im Jahr - circa 33.000 Euro im Monat. "Greenkeeper" bzw. Rasenmeister Willi Droste, der sich um die Trainingsplätze und den Rasen der Heimspielstätte im Signal Iduna Parks kümmert, soll mit circa 8.000 Euro im Monat entlohnt werden.

Die Integration der Spieler durch den Integrationsbeauftragten Joel Kunz soll dem BVB rund 6.500 Euro jeden Monat wert sein. Dieser spricht abgesehen der deutschen Sprache Englisch, Spanisch und Französisch allesamt fließend und kann so maßgeblich zur Verständigung, Kommunikation und Eingewöhnung ausländischer Spieler beitragen, die ohne deutsche Sprachkenntnisse nach Dortmund kommen. Thomas Zetzmann, als Physiotherapeut unter anderem für die Regeneration der Spieler nach anstrengenden Wochen zuständig, könne sich jeden Monat über 11.000 Euro freuen.

Auch BVB ringt mit COVID-19

Im veröffentlichten Jahresabschluss der Borussia Dortmund GmbH und Co. KGaA äußert sich der BVB zur voraussichtlichen Ergebnisentwicklung. Für das kommende Geschäftsjahr 2020/2021 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 70 bis 75 Millionen Euro prognostiziert. Grund hierfür sei die hohe Planungsunsicherheit über alle Erlösbereiche hinweg, ausgelöst durch die COVID-19-Pandemie. Bislang ist es nach wie vor offen, ab wann die Bundesligavereine wieder mit Spieltagseinnahmen rechnen können. Diese Lücke reißt bei vielen Vereinen große Löcher in die Kassen.

Philipp Beißwanger / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com