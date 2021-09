Update: WhatsApp mit neuer Videofunktion

Wie WABetaInfo Anfang Juli berichtete, gibt es ein neues WhatsApp -Update (Version 2.21.14.6): Wer unterwegs ein Video versenden möchte, kann dabei nun das Datenvolumen schonen.

Bei Uploads die Videoqualität selbst einstellen

Zwar war das Update zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des WABetaInfo-Berichts bislang nur als Beta-Version erhältlich, doch das Tech-Portal Futurezone war sich bereits sicher, dass es bis zur Freischaltung des Updates für alle Nutzer:innen nicht mehr lange dauern könne. WhatsApp-User, die ihre App bereits aktualisiert und so das neue Update erhalten haben, profitieren nun von einem neuen - Geld sparenden - Feature.

Man kann bei Video-Uploads vor dem Senden die Qualität der Datei manuell einstellen: und so bei Bedarf den Verbrauch des mobilen Datenvolumens herunterfahren.

In den Einstellungen: so geht’s

Dieses Feature muss jedoch zunächst aktiviert werden - manuell. Das funktioniert laut Futurezone wie folgt:

1. In WhatsApp das Drei-Punkte-Menü öffnen

2. Den Menüpunkt "Einstellungen" wählen

3. Den Menüpunkt "Speicher und Daten" auswählen

Nun kann man individuell zwischen drei Optionen entscheiden:

A: "Auto (empfohlen)" - WhatsApp entscheidet situativ, welche Videoqualität angemessen ist.

B: "Beste Qualität" - Videos werden immer in bestmöglicher Qualität verschickt; dies verbraucht viel Datenvolumen.

C: "Datensparer" - Videos werden in niedriger Qualität verschickt, was (wie der Name schon sagt) mobile Daten spart.

Weiteres Feature schützt Empfänger:innen vor hohem Verbrauch des Datenvolumens

Das neue Feature schützt lediglich die Versender:innen - wer Videodateien bekommt, kann den Datenverbrauch mithilfe einer anderen manuellen Einstellung einschränken. Hierfür geht man wie bei der Einstellung der Versandoptionen in den Menüpunkt "Speicher und Daten". Unter dem Stichpunkt "Autom. Download von Medien" finden sich mehrere Einstellungsoptionen, die sich bei Android und iOS leicht unterscheiden.

Android-Nutzer:innen können für die drei Kategorien "Bei mobiler Datenverbindung", "bei WLAN-Verbindung" und "Bei Roaming" jeweils auswählen, ob Fotos, Audios, Videos und/oder Dokumente automatisch heruntergeladen werden sollen oder nicht. iOS-Nutzer:innen haben die Optionen "Niemals" (keine Medien werden automatisch heruntergeladen), "WLAN" (Medien werden automatisch heruntergeladen, sobald das Gerät mit dem WLAN verbunden ist) und "WLAN & Mobilfunk" (ausgewählte Medien werden sowohl in WLAN-, als auch Mobilfunknetzen automatisch heruntergeladen).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com