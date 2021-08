50. Geburtstag: Disney World will ab 1. Oktober 2021 18 Monate lang feiern

Nachdem viele Freizeitparks während der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung des COVID-19-Virus monatelang geschlossen waren oder nur wenige Besucher empfangen konnten, beginnt aller Voraussicht nach noch in diesem Jahr in Disney World ein großes Geburtstagsfest: Der Park wurde, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (rnd) berichtet, am ersten Oktober 1971 nach monatelangen Bauarbeiten eröffnet und seither stetig erweitert.

Am 1. Oktober 2021 wird Disney World in Florida 50 Jahre alt

Entsprechend soll nun am ersten Oktober 2021 - also noch in diesem Jahr und genau 50 Jahre nach der Eröffnung - in Disney World Geburtstag gefeiert werden: und zwar nach Angaben der Veranstalter ganze 18 Monate lang in den vier Parks in Lake Buena Vista in Florida (USA). Damit würde das Event bis Ende April 2023 laufen. Auf der Website des Freizeitparks finden sich Stand Ende Juni bislang lediglich Abbildungen von den Vorstellungen der Eventplaner, aber noch keine Fotos der Umbauten. disneytouristblog.com berichtet jedoch, dass beispielsweise das beliebte Cinderella Castle bereits fast vollständig für die Geburtstagsfeier hergerichtet sei und bereits vor Oktober in diesem Zustand besichtigt werden könne.

Verschiedenste neue Attraktionen sollen Besucher anlocken

Starten soll das Event Disney World zufolge mit dem neuen "Disney Enchantment" am Magic Kingdom Park. Auf dem offiziellen Disney Parks Blog heißt es dazu, "diese extravagante Abendshow" werde die Besucher auf eine abenteuerliche und wundersame Reise mitnehmen. Als Gastgeber der Geburtstagsfeier seien Micky und Minnie Maus auserkoren worden, denen man mehrfach täglich in den Parks begegnen könne.

Ein kurzes Video auf YouTube und der Website des Freizeitparks kündigt Disney Worlds 50. Geburtstag an:

Beginn der Geburtstagsfeier von Disney World hängt von der pandemischen Entwicklung ab

Neben "Disney Enchantment" sollen weitere Neuerungen den Park auch für Besucher, die die Parks bereits kennen, wieder anziehen: So wird es dem Veranstalter seiner Website zufolge neben abendlichen Shows in allen Parks eine Art Achterbahnfahrt durch die Welt von Ratatouille und viele weitere Attraktionen geben. Dazu gehören etwa auch große Figuren der 50 beliebtesten Charaktere aus Walt Disney-Filmen, die in den Parks verteilt aufgestellt werden.

Stand Ende Juni 2021 wirken die Veranstalter entschlossen, die Feier am ersten Oktober zu starten - ob das "magischste Fest der Welt" tatsächlich so und mit vielen Gästen stattfinden kann, bleibt jedoch weiterhin von der pandemischen Lage abhängig.

