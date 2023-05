Der ALDI-Lieferservice: In diesen Ländern liefert ALDI nach Hause

Während Corona großer Boom der Lebensmittel-Lieferdienste

"Die Unsicherheit durch die Corona-Pandemie hat dabei geholfen, die bisherigen Hürden beim Onlinekauf von Lebensmitteln bei neuen Zielgruppen abzubauen", so Eva Stüber, Marktexpertin des Instituts für Handelsforschung (IFH) Köln, gegenüber der ZEIT. Statista berichtet, dass die Deutschen jährlich rund 260 Milliarden US-Dollar für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren ausgeben - und die Tendenz ist weiterhin steigend. Dabei macht dieser Posten in etwa 15 Prozent der gesamten privaten Konsumausgaben aus. Während der Corona-Pandemie im Jahr 2021 konnte im Online-Handel mit Lebensmitteln in Deutschland ein Umsatz von 3,923 Milliarden Euro erzielt werden, was einen Anstieg von über 47 Prozent ausmacht, wie Statista berichtet. Im darauffolgenden Jahr betrugen die Umsätze 3,976 Milliarden Euro.

So hat die Vielfalt der Lebensmittellieferdienste stetig zugenommen, und es sind etliche neue Anbieter auf den Markt gekommen. Die Liste der führenden E-Food-Anbieter beinhaltet neben bekannten Lebensmittelhändlern wie Rewe und Edeka auch den Online-Riesen Amazon und aufstrebende Startups wie Flink und Getir. Bereits im Jahr 2022 griffen 36 Prozent der Konsumenten auf Amazon (Amazon Fresh/Amazon Pantry) zurück, um Lebensmittel, Getränke oder Kochboxen zu bestellen.

Auch ALDI möchte diese Gelegenheit nutzen und will mit einem eigenen Lieferservice die Einkäufe bis an die Haustür der Kunden liefern.

Ausnahme: ALDI Nord und ALDI Süd arbeiten für den Lieferdienst zusammen

Um auf dem Markt erfolgreich zu sein, wurden die beiden bislang getrennten "ALDI liefert"-Portale von ALDI Nord und ALDI Süd zu der neu gegründeten ALDI E-Commerce Verwaltungs GmbH zusammengeschlossen. Normalerweise arbeiten ALDI Nord und ALDI Süd getrennt - hier jedoch soll alles in Eintracht umgesetzt werden: Von beiden Firmen kommt je ein Mitarbeiter als Geschäftsführer der neuen Verwaltungs-GmbH, beide haben genau 50 Prozent Verantwortung. Von ALDI Nord ist dies dem Manager Magazin zufolge Moritz Scheffler, der zuvor bei Henkel arbeitete, und von ALDI Süd Kai Schmidhuber, ehemaliger L'Oréal-Angestellter. Auch die finanziellen Pflichten halbieren ALDI Nord und ALDI Süd genau. Bislang werden über den neuen ALDI Onlineshop aber keine Lebensmittel, sondern ausschließlich Non-Food-Artikel verkauft.

Testversuch in Spanien und Portugal - ist der ALDI-Lieferdienst erfolgreich?

Schon vor der Corona-Pandemie unternahm ALDI im Jahr 2017 erste Schritte in den USA, indem man mit dem Instacart-Lieferdienst kooperierte, wie TasteofHome berichtet. Das Projekt startete zunächst in Städten wie Los Angeles, Atlanta, Dallas und Chicago und erwies sich als großer Erfolg. Inzwischen versorgt ALDI seine Kunden landesweit in den USA. Zwischenzeitlich war ALDI auch in Großbritannien durch eine Zusammenarbeit mit Deliveroo im Lieferdienst-Sektor vertreten - diese Kooperation wurde jedoch nach den Lockdowns wieder beendet, wie The Guardian berichtete.

Wie die Lebensmittelzeitung berichtet, nutzte ALDI die Corona-Pandemie, um seinen Lieferdienst in weiteren Ländern auszubauen und führte Tests in Spanien und Portugal durch. In Partnerschaft mit dem spanischen Startup Glovo konnten Kunden ihre Lebensmittel online bestellen. Zudem ging ALDI in Irland eine Kooperation mit Deliveroo ein, um den Kunden die Lieferung von Lebensmitteln direkt nach Hause zu ermöglichen.

Ist der ALDI-Lieferdienst erfolgreich?

Gegen Ende 2021 testete ALDI dann auch seinen Lieferdienst unter dem Namen "ALDI Now" in der Schweiz, wie die Handelszeitung berichtet. Während der Anfangsphase war ALDI Now ausschließlich in Zürich verfügbar, wobei die Zustellung sogar am selben Tag erfolgen sollte. Kunden konnten bis zu 14 Tage im Voraus bestellen und die Lieferfenster selbst festlegen. Die Lieferkosten beliefen sich, abhängig von der Warenkorbgröße, auf 4,90 bis 9,90 Franken. Inzwischen wurde der Lieferdienst auf weitere Städte wie Genf, Basel, Aargau und Bern ausgedehnt. Doch wann wird der ALDI-Lieferservice auch in Deutschland eingeführt?

Laut dem Nachrichtenportal HNA plant ALDI Süd, sich am Test des ALDI-Onlinehandels in den USA zu orientieren und erstmalig in Deutschland einen Online-Shop für Lebensmittel einzuführen. Insider-Informationen zufolge könnte ALDI bereits im ersten Halbjahr 2023 den Online-Shop in Deutschland eröffnen. Die zugrundeliegende Software für den Online-Lieferdienst soll vom Berliner Unternehmen Spryker entwickelt werden. Die Lebensmittelzeitung berichtet, dass ALDI Süd bereits Stellen für IT-Entwickler mit Spryker-Kenntnissen am Standort Mülheim ausgeschrieben hat.

