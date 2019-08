3 Gründe, warum der Kauf eines E-Autos eine schlechte Idee ist

Die deutsche Autoindustrie setzt, wie die Bundesregierung, immer mehr auf das Elektroauto und spricht in diesem Zusammenhang von einer großen Transformation der Autoindustrie. Doch neben zahlreichen Gründen, die für den Kauf eines E-Autos sprechen, gibt es auch einige, die dagegensprechen.

1. Kaum Stauraum

Wer viel Stauraum im Auto braucht, sollte beim Kauf eines Elektroautos besonders sorgfältig auswählen, denn bei den meisten E-Autos ist die Batterie unter der Rücksitzbank montiert und nimmt damit viel Platz ein. Es gibt Elektroautos wie der Tesla Model S, bei denen die Batterien so clever versteckt sind, dass der Laderaum nahezu unbeeinflusst bleibt, doch bei den meisten Elektroautos ist dies nicht der Fall. Der Ford Focus Electric beispielsweise ist mit 237 Liter Volumen deutlich kleiner, als der konventionelle Focus mit 363 Liter. Das weltweit meist verkaufte E-Auto, der Nissan LEAF, bietet mit 330 Liter Kofferraumvolumen zwar deutlich mehr Platz als der Focus Electric, kommt aber dennoch nicht an die 380 Liter des aktuellen VW Golf ran. Somit muss man in den meisten Fällen beim Kauf eines Elektroautos auf einen umfangreichen Kofferraum verzichten und sich gut überlegen, ob dieses Manko mit seiner alltäglichen Nutzung vereinbar ist.

2. Hohe Anschaffungskosten

Einer der meist diskutierten Aspekte von Elektroautos ist nach wie vor der vergleichsweise hohe Preis. Die Autohersteller machen bislang bezüglich der tatsächlichen Batteriekosten keine genauen Angaben, doch klar ist, dass sie den Hauptkostenpunkt der E-Autos darstellen. Hinzu kommt, dass die teure Batterie mit der Zeit auch noch an Leistung verliert. Eine aus dem Jahr 2011 stammende Angabe von 8.800 bis 11.000 Euro für die Batterien des Ford Focus Electric lässt jedoch erahnen, dass der Ersatz eines Batteriepakets nicht gerade günstig ist. Den Autoherstellern ist dieses Problem bewusst und so geben die meisten Hersteller Garantien auf die Leistungsfähigkeit ihrer Batterien. Bei Elektroautos fehlen allerdings noch ausreichend Langzeiterfahrungen, um die Risiken verlässlich einschätzen zu können. Dessen sollte man sich vor dem Erwerb eines Stromers bewusst sein und unbedingt auf eine Garantie bestehen.

3. Mangel an Lademöglichkeiten

Trotz einiger Startschwierigkeiten boomt die Elektroautoindustrie in Deutschland und aufgrund der steigenden Verbreitung der Stromer entstehen immer mehr Engpässe an den Elektroauto-Ladestationen. Für die Menge an E-Autos im deutschen Straßenverkehr reicht das Angebot an Lademöglichkeiten bei weitem nicht mehr aus und es wird immer schlimmer. Den eigenen Haushalt nachzurüsten ist in den meisten Fällen entweder sehr kostspielig oder nicht umsetzbar, da der Umbau in einem Mietobjekt in der Entscheidungsmacht des Eigentümers liegt. Auch in öffentlichen Gebäuden sieht es kaum anders aus. Entweder es gibt erst gar keinen Anschluss oder ein Umbau zu einer funktionsfähigen Ladestation ist für die Besitzer zu kostenintensiv. So steht der Besitzer eines Elektrowagens oft vor dem Problem eine Lademöglichkeit zu finden und sollte sich eventuell schon vor dem Kauf über nahe gelegene Stationen und Lademöglichkeiten informieren.

