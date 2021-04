FDP schlägt gesetzliche Aktienrente vor: Das steckt dahinter

Das Verhältnis von Arbeitnehmern und Rentnern in Deutschland befindet sich laut einem Bericht der "Tagesschau" in einer ungünstigen Entwicklung. Während in den kommenden Jahren viele geburtenstarke Jahrgänge, die sogenannten "Babyboomer", ihren Ruhestand antreten, steigt die Belastung der nachfolgenden Jahrgänge, die hierfür aufkommen müssen und zudem weitaus weniger geburtenstark ausfielen. Die Rentenkasse muss bereits jetzt jedes Jahr aus Steuermitteln mit Milliardenbeträgen bezuschusst werden, so der "Tagesschau"-Bericht.

Demographische Krise schon jetzt bemerkbar

"Die Alterung der Gesellschaft belastet nicht nur die Sozialversicherungen, sondern verringert ebenso die Zahl der erwerbstätigen Steuer- und Beitragszahler. Bemerkbar macht sich die drohende demographische Krise schon heute im Bundeshaushalt", so die Ausführungen der beiden FDP-Abgeordneten Johannes Vogel und Christian Dürr in einem zu dem Vorschlag erstellten Konzeptpapier. Dabei sieht der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr die Stabilität des gegenwärtigen Rentensystems in Gefahr: "Schon heute reichen die Beiträge in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht aus. Alleine 2021 müssen 106 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt in die Rentenversicherung fließen", so Christian Dürr. Für die neue Bundesregierung sei es eine zentrale Aufgabe, ein sinkendes Rentenniveau und steigende Beiträge zu verhindern. Es müsse das Ziel sein, sichere Renten und solide Staatsfinanzen unter Einhaltung der grundgesetzlichen Schuldenbremse in Einklang zu bringen. Hierfür schlägt die FDP vor, dem schwedischen Beispiel zu folgen und eine gesetzliche Aktienrente einzuführen.

Das schwedische Vorbild

Schweden führte Ende der 1990er Jahre den "AP7-Fonds" in das Altersvorsorgesystem ein, der 100 Prozent des Anlagekapitals in Aktien anlegt, größtenteils über weltweite Indexfonds, wie die FDP innerhalb des Konzeptpapiers beschreibt. Erst unmittelbar in den Jahren vor Renteneintritt werden die individuellen Guthaben durch ein Ablaufmanagement schrittweise in einen zweiten Topf mit risikoärmeren Anlagen umgeschichtet. Das soll verhindern, dass kurzfristige Kursschwankungen zu Lasten der Rentenansprüche gehen.

Bis dahin gehen verpflichtend 2,5 Prozent des Beitragssatzes in den AP7-Fonds. Die Gesamthöhe der Beitragssätze von 18,5 Prozent bleibt jedoch unverändert. Das bedeutet, die verpflichtenden Rentenbeitragssätze in Höhe von 18,5 Prozent des Bruttoeinkommens fließen seit der Reform zu einem Teil von 16,0 Prozent dem umlagefinanzierten und zu einem anderen Teil von 2,5 Prozent dem neuen, aktienbasierten Teil des schwedischen Rentensystems zu, so die Ausführungen der FDP in dem Konzeptpapier.

Laut "Tagesschau"-Bericht gehört der AP7-Fonds zu den besten Aktienfonds in Europa und schaffte in den vergangenen zehn Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von mehr als 14 Prozent. In Schweden sei der AP7 keine Ergänzung zur ersten Säule des Rentensystems, sondern ein Teil der ersten Säule. Darauf fußt auch der Reformvorschlag der FDP.

Rentensystem auf Basis von zwei Komponenten

Das bedeutet, die Rentenbeiträge würden nicht mehr einzig der umlagefinanzierten Rentenkasse zufließen. Viel eher bestünde das Rentensystem mit Einführung der gesetzlichen Aktienrente aus nunmehr zwei Elementen, ganz nach dem Vorbild von Schweden und dessen AP7-Fonds. Dabei sollen keine Mehrbelastungen der einzelnen Beitragszahler entstehen. "Die Pflicht, in die gesetzliche, aktienbasierte Altersvorsorge einzuzahlen, zieht keine über den Status quo hinausgehenden Mehrbelastungen für jede und jeden Einzelnen nach sich", so die FDP in dem Konzeptpapier.

Dem Vorschlag der FDP nach, sollen hierzulande auch weiterhin Beitragssätze in Höhe von 18,6 Prozent für das Rentensystem gelten und keine höheren Beitragssätze eingeführt werden. Stattdessen sollen künftig 16,6 Prozent weiter in die umlagefinanzierte Rentenversicherung fließen und ein kleinerer Teil von beispielsweise zwei Prozent in die gesetzliche Aktienrente. "Gerade Menschen mit geringen Einkommen würden so erstmals von den Chancen der globalen Aktienmärkte profitieren und zu Unternehmensteilhaberinnen und -teilhabern werden."

Von Globalisierung und Produktivität erfolgreicher Unternehmen profitieren

Eine aktienorientierte Altersvorsorge eignet sich laut dem Konzeptpapier der FDP besonders gut, da durch die langen Anlagezeiträume und dem damit verbundenen Zinseszinseffekt auch "mit kleineren Einkommen substanziell Vermögen aufgebaut werden kann". Als Beispiele führt die FDP in dem Konzeptpapier den DAX sowie den Welt-Aktienindex MSCI World an. Bei Betrachtungszeiträumen von mehr als 15 Jahren lag das Verlustrisiko in der Vergangenheit dem Konzeptpapier zufolge bei beiden Indizes immer bei null, während die durchschnittliche Rendite bei Anlagen von mehr als 20 Jahren zwischen 8 und 10 Prozent pro Jahr lag. Mit einer breiteren Aktienkultur, ungeachtet ob mit kleinen und mittleren Einkommen, soll von den Chancen der Globalisierung und der Produktivität erfolgreicher Unternehmen profitiert werden.

