So bekommt man bei Amazon gleich fünf gratis PC-Spiele

Amazon plus Twitch ergibt Twitch Prime

Amazon Prime Mitglieder können jeden Monat gewisse Videospiele kostenlos erhalten, hierfür muss lediglich der Amazon Account mit Twitch, einer Streamingplattform für Videospiele, verbunden werden. Wurden die Konten miteinander verknüpft, erhält der Nutzer automatisch den Status als Twitch Prime User - ohne zusätzliche Kosten.

Dies gilt auch im März, bis zum Ende des Monats können Amazon Prime Abonnenten neben Film-, Serien- und Musikstreaming, auch fünf kostenlose Videospiele ergattern. Das Angebot des Monats gilt bereits seit dem zweiten März, in diesem Monat verschenkt Twitch an Amazon-Kunden fünf Spiele für den PC.

Von diesem Angebot profitieren vor allem Gamer und auch Gelegenheitsspieler. Da die Spiele für Amazon Prime beziehungsweise Twitch Prime User 100 prozentig kostenfrei sind, lohnt es sich, etwas genauer hinzusehen.

Die folgenden Spiele gehören zu dem Angebot im März.

Furi

Das wohl aufregendste Spiel der fünf monatlichen Gratisspiele ist Furi, hier kämpft der Spieler in actiongeladenen und reaktiven Schwertduellen und muss neben Reaktionsfähigkeiten auch sein Geschick beweisen.

Die Kämpfe werden in kreativ und speziell gestalteten Arenen ausgetragen, wodurch in dem Spiel eine besondere Stimmung erzeugt wird.

Bomber Crew

Ein hektisches Spiel, welches den stressigen Alltag eines Kampfjetpiloten simuliert. Bomber Crew ist ein Spiel mit Comic-Grafik und vermischt die Genres Strategie, Shooter und Flugsimulator.

Der Spieler muss eine passende Crew für Militärbomber auswählen und zusammenstellen. Mit dieser Crew müssen anschließend militärische Missionen erfüllt werden.

Mugsters

Bei Mugsters geht es etwas ruhiger zur Sache, aber nicht weniger explosiv. Es handelt sich um ein Taktik-Spiel, welches physikalischen Regeln folgt.

Ziel des Spiels ist es, im Einzel- oder Multiplayer mit gezielt eingesetzten Fallen und Sprengstoffen seinen Feinden zu entwischen. Hierdurch können rasante Verfolgungsjagden entstehen.

Whispers of a Machine

Das Spiel Whispers of a Machine gehört dem Genre Science-Fiction-Adventure an, in welchem der Spieler auf eine Reise voller Gefahren durch eine ungewöhnliche Welt geschickt wird.

Als Agentin ermittelt man in einem postapokalyptischen Umfeld in einem Mordfall, doch schnell wird dem Spieler klar, dass viel mehr hinter dem Fall steckt, als zu Beginn angenommen.

Epistory - Typing Chronicles

Epistory - Typing Chronicles gehört dem Adventure Genre an, wobei der Spieler die Welt von einer Insektenplage befreien muss. Damit dies gelingt, müssen Rätsel innerhalb der aus Origami bestehenden Welt gelöst werden.

Das Kampfsystem gestaltet sich hierbei außergewöhnlich, die Insekten werden besiegt, sofern man auf der Tastatur möglichst schnell vorgegebene Wörter eintippt.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pianodiaphragm / Shutterstock.com, Minerva Studio / Shutterstock.com