Vom Kicker zum Unternehmer: Wie Fußballstars für die Zeit nach der Karriere vorsorgen

Geschäfte der Fußballstars

Die großen Akteure des Fußballs verdienen im Laufe ihrer Karriere oftmals hohe Millionenbeträge. Viele von ihnen versuchen sich nach der aktiven Karriere als Unternehmer.

Die körperlichen Belastungen im Profifußball sind hoch. Deshalb ist die Karriere für die meisten Spieler mit Anfang bis Mitte 30 vorbei. Doch die wenigsten legen sich danach auf die faule Haut und geben ihre noch zu Profizeiten verdienten Millionen aus. Viele von ihnen versuchen sich als Unternehmer und investieren ihr Geld in Startups oder sie treten als TV-Experten auf.

Vom Abwehrspieler zum gefragten Speaker

Der ehemalige Abwehrspieler Marcell Jansen absolvierte in seiner aktiven Fußballkarriere 242 Bundesliga- und 46 Länderspiele. In der Bundesliga konnte er auch 25 Tore erzielen und mit dem FC Bayern München mehrere Titel gewinnen, wie transfermarkt berichtet. Seine Profikarriere hat er inzwischen beendet.

Wie er auf seiner Webseite betont, ist Jansen mittlerweile als Unternehmer tätig. Mit der MJ Beteiligungs GmbH engagiert er sich in zahlreichen Projekten in den Bereichen Lifestyle, Gesundheit und Ernährung. Zudem ist Jansen auch HSV-Präsident und ein gefragter Speaker bei Veranstaltungen und tritt als TV-Experte und Interview-Partner in Talkshows auf. Damit reiht sich der ehemalige Bayern-Spieler in die Liga der Fußballprofis ein, die auch in der Wirtschaft erfolgreich durchstarten konnten.

Cristiano Ronaldo verdient mehr als Messi

Es scheint fast so, als würde bei einem der besten Fußballer aller Zeiten auch neben dem Platz alles perfekt laufen. In der Saison 2021/2022 war Ronaldos Gehalt mit Bonus in Höhe von 70 Millionen US-Dollar zwar etwas geringer als das seines Rivalen Lionel Messi, der Forbes zufolge auf 75 Millionen US-Dollar kam. CR7, dessen Vermögen sich auf 136 Millionen US-Dollar beläuft, konnte jedoch höhere gewerbliche Einnahmen erzielen.

Inzwischen hat sich Cristiano Ronaldo eine beachtliche Anzahl an Unternehmen aufgebaut. Neben seiner wohl bekanntesten Bekleidungsmarke CR7 hat der 38-Jährige auch eine Kollektion an Düften und Pflegeprodukten sowie eine Beteiligung an einer Klinik für Haartransplantationen, der Firma Insparya. Außerdem hat Ronaldo zusammen mit der Pestana Hotel Group eine eigene Hotelkette gegründet. Neben einem Standort auf seiner Heimatinsel Madeira ist auch in Lissabon und Madrid ein Hotel von CR7 zu finden.

Zusätzlich investiert CR7 noch in eine Fitnessstudiokette, ein Museum, eine Jetvermietung und eine Restaurantkette - und er ist im Metaverse aktiv.

Philipp Lahm mit eigener Stiftung und Holding

Ein weiteres prominentes Beispiel, das immer wieder mit Investitionen für Schlagzeilen sorgt, ist Philipp Lahm. Der Bayern-Spieler beendete 2017 seine Profi-Karriere und konzentrierte sich im Anschluss auf seine - mal mehr, mal weniger erfolgreiche - Karriere als Unternehmer.

Philipp Lahm hat inzwischen bei mehreren Unternehmen investiert, leitet eine eigene Stiftung und eine Holding. Er hält die Mehrheit am Lebensmittelhersteller Schneekoppe und ist alleiniger Gesellschafter der Firma Sixtus.

Als Unternehmer zum Milliardär

Mathieu Flamini, ehemaliger Fußballprofi und ehemaliger Spieler für Clubs wie Marseille, AC Mailand und FC Arsenal, hat sich in den letzten Jahren dank seiner unternehmerischen Tätigkeiten zu einem Milliardär entwickelt. Nach seiner Fußballkarriere widmete er sich dem Kampf gegen den Klimawandel und gründete ein Unternehmen zur Herstellung erneuerbarer Energiequellen.

Bereits während seiner aktiven Karriere hatte er "GF Biochemicals" mitgegründet, das Lävulinsäure in großen Mengen herstellt und das Potenzial haben soll, Erdöl als Energieressource zu ersetzen. Laut Forbes liegt sein Nettovermögen mittlerweile bei etwa elf Milliarden Euro.

Lukas Podolski eröffnet Dönerladen

Lukas Podolski kann bereits jetzt auf eine vielseitige Karriere zurückblicken, die sowohl seine Erfolge im Fußball als auch seine unternehmerischen Aktivitäten umfasst. Nach erfolgreichen Stationen bei Top-Klubs wie Bayern München, Arsenal und Inter Mailand lässt er seine Fußballkarriere aktuell in Polen ausklingen und konzentriert sich auf verschiedene Geschäftsunternehmungen.

Neben der Eröffnung eines Dönerladens namens "Mangal Döner LP10" in Köln, hat er zwei Eisdielen unter dem Namen "Ice Cream United" eröffnet und eine eigene Bekleidungsmarke namens "STRASSENKICKER" ins Leben gerufen. Sein jüngstes Projekt ist die "STRASSENKICKER BASE", eine große Soccerhalle, die mehr als 5.100 Quadratmeter umfasst. Neben seinen unternehmerischen Aktivitäten ist Podolski auch im Immobiliengeschäft tätig und hatte TV-Auftritte, darunter in der Jury von "Das Supertalent". Zudem unterstützt er wohltätige Zwecke durch die Lukas-Podolski-Stiftung, die soziale Projekte in Deutschland und Polen fördert und unter anderem Kinderheime unterstützt.

David Beckham baut Imperium aus

David Beckham, einstiger Fußballstar, hat sein beeindruckendes Vermögen durch kluge Investitionen in ein vielfältiges Geschäftsportfolio erweitert. Nach einer erfolgreichen Fußballkarriere bei Klubs wie Manchester United, Real Madrid und PSG, bei der er hunderte Millionen Dollar verdiente, nutzte Beckham sein finanzielles Polster für verschiedene Unternehmensbeteiligungen. Neben David Beckham selbst ist die gesamte Beckham-Familie in verschiedenen Geschäftsbereichen erfolgreich und hat ein beeindruckendes Familienimperium geschaffen.

Zu David Beckhams bemerkenswerten Investitionen gehören unter anderem das Fußball-Franchise Inter Miami, in das er investierte. Hinzu kommt eine breite Diversifikation seines Portfolios in Autos, Mode, Immobilien, Esports und Beauty-Produkte. Die Verwaltung der meisten seiner Investitionen, einschließlich seiner Whiskymarke Haig Club, erfolgt durch seine Investmentgesellschaft DB Ventures.

Gerard Pique plant eigene Fußball-Liga

Der ehemalige Barcelona-Star Gerard Pique überraschte im November 2022 mit seinem sofortigen Rücktritt vom Fußball. Trotz seines jungen Alters von 35 Jahren beendete er seine überaus erfolgreiche fußballerische Karriere, nach deren Verlauf er sich unter anderem als achtfacher spanischer Meister und dreifacher Champions-League-Sieger bezeichnen darf.

Pique hat neben dem Fußballplatz ein beeindruckendes Firmennetzwerk aufgebaut, darunter unter anderem die Kosmos Holding, die in Bereiche wie Studios, Fußball und Tennis aufgeteilt ist. Die Holding ist für die Produktion und Vermarktung von Sport- und Unterhaltungsinhalten verantwortlich und investiert in Fußballvereine und Fantasy-Fußballspiele. Pique ist darüber hinaus nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsmann, sondern plant auch die Einführung einer eigenen Fußball-Liga mit innovativen Regeln und bekannten Trainern.

