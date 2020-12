Netflix-Konkurrent und Disney-Streamingdienst Hulu vor massiver Preiserhöhung

Hulu + Live TV wird 10 US-Dollar teurer im Monat

Nach Berichten der Webseiten "Deadline" und "The Hollywood Reporter" wird das Live-TV-Paket von Hulu noch im Dezember eine Preiserhöhung erleben. Die monatlichen Kosten sollen dabei von 54,99 auf 64,99 US-Dollar ansteigen. Bereits letztes Jahr machte Disney das Angebot seines Streamingdienstes Hulu um 10 US-Dollar teurer und verlangte fortan von den Kunden keine 44,99, sondern 54,99 US-Dollar pro Monat. Der Grund für die in die Höhe kletternden Preise sind im Allgemeinen steigende Lizenzkosten für TV-Inhalte und die Erweiterung des Services um immer neue Sender. Wie "The Verge" in einem Artikel erklärt, zielten die virtuellen Fernsehangebote aber eigentlich darauf ab, Personen in den USA eine günstige Alternative zu den hohen monatlichen Gebühren mancher Kabelanbieter zu liefern. Haushalte, die gerne gewisse Sender wie beispielsweise News- und Sportkanäle live sehen möchten, aber nicht bereit sind, für das teure Kabelfernsehen zu zahlen, können über ein Abonnement von Hulu Live TV die entsprechenden Programme trotzdem schauen. Die fortlaufenden Preiserhöhungen stehen diesem Anspruch aber vermutlich allmählich entgegen. Trotzdem ist Disney mit Hulu durchaus erfolgreich. Laut The Hollywood Reporter besitzt das Live-TV-Paket etwa 4,1 Millionen Abonnenten, denen es rund 65 Channels und eine mit Werbung betriebene Mediathek zur Verfügung stellt. Zum Vergleich würde der Konkurrent YouTube TV, welcher ebenfalls 64,99 US-Dollar pro Monat kostet, nur drei Millionen Abonnenten verzeichnen können.

Was ist Hulu?

Disneys Steamingdienst Hulu ist in Deutschland noch wenig bekannt, da er bisher nur in den USA nutzbar ist. Im Grunde ist Hulu den Angeboten von Netflix und Disney+ sehr ähnlich. Die Internetseite "Netzwelt" schreibt, dass die Plattform "aktuelle Serien von fast allen amerikanischen TV-Sendern mit einer durchschnittlichen Filmauswahl" verbindet. Der Zugriff auf diese Inhalte erfolgt über drei wählbare Abo-Modelle. Die günstigste Variante für 5,99 US-Dollar pro Monat gestattet dem Kunden zwar den Abruf aller Serien und Filme der Mediathek, unterbricht diese aber durch das Einspielen von Werbung. Mit dem "Hulu (No Ads)"-Paket schaltet man laut Netzwelt die Werbeunterbrechungen bis auf wenige Ausnahmen komplett ab, bezahlt dafür allerdings auch 11,99 US-Dollar im Monat. Zu guter Letzt gibt es noch das bereits vorgestellte "Hulu + Live TV-Modell". Zusätzlich zu den jederzeit abrufbaren Serien, Shows und Filmen ermöglicht diese Variante für monatlich 64,99 US-Dollar noch den Empfang von verschiedenen US-Fernsehsendern.

Da Disney mit Disney+ schon einen erfolgreichen Streamingdienst hat, stellt sich die Frage, warum es zusätzlich das Angebot von Hulu gibt. Die Webseite "Chip" erklärt die Koexistenz der beiden Plattformen mit den Richtlinien der Marke Disney: "Weil dort besonders strikte Regeln gelten und beispielsweise Gewalt-, Sex- und Drogenszenen im Programm des Unternehmens nicht ausgestrahlt werden dürfen, wandern Inhalte wie etwa "Family Guy", "Prison Break" oder "The Walking Dead" direkt zu Hulu." Die Märchenwelt von Disney möchte somit wohl ihren sehr kinderfreundlichen Status bewahren und benötigt deshalb ein weiteres Angebot für "härtere" Filme und Serien.

Hulu auch bald in Deutschland?

Nach Informationen von Chip plant Disney bereits, Hulu auch nach Europa zu bringen. Zwar sei offiziell noch nichts bestätigt worden, jedoch habe Chip aus Unternehmenskreisen erfahren, dass ein Start spätestens im zweiten Quartal von 2021 stattfinden soll. So würden hinter den Kulissen schon Vorbereitungen laufen, um gewisse Film- und Serien-Pakete sowie Eigenproduktionen exklusiv auf Hulu ausstrahlen zu können. Das Spektrum der Inhalte sei dabei riesig. "Insgesamt verfügt Disney seit dem Zusammenschluss mit dem Fox-Imperium im März 2019 [über] eines der größten Serien- und Filmpakete der Branche. Das Unternehmen hat Zugriff auf Serien und Filme aus der Welt von etwa Disney, 20th Century Fox, Buena Vista und ABC Studios", schreibt Chip in einem Artikel. Nach einer Einführung von Hulu in Europa, könnten Produktionen dieser Studios, die derzeit beispielsweise noch auf Netflix laufen, komplett zu Disneys zweiter Streamingplattform wandern. Dies hängt jedoch mit der Laufzeit der geltenden Verträge zusammen. Es ist nicht klar, wie lange sich Netflix die Ausstrahlung der Inhalte gesichert hat. Nichtsdestotrotz ist Hulu ein sehr ernstzunehmender Konkurrent auf dem Streamingmarkt und ein möglicher, weiterer Erfolgsgarant für Disney.

