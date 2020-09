Die teuersten Besitztümer von Amazon-Chef Jeff Bezos

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.663,00 EUR

Angenommen, Sie würden über das größte Privatvermögen der Welt verfügen: welche Dinge würden Sie sich davon kaufen? Mögliche Inspirationen können Sie sich bei dieser Überlegung von Amazon -Chef Jeff Bezos holen. Der reichste Mensch der Welt hat über die Jahre so manche kostspieligen Anschaffungen getätigt. Bei einem Gesamtvermögen von rund 187 Milliarden US-Dollar findet man die ein oder andere Skurrilität im Besitz von Bezos.

Amazon-Aktien

Als Gründer von Amazon ist Bezos auch heute noch der Shareholder mit den meisten Anteilen am Unternehmen. Satte 12 Prozent aller Aktien hält der Unternehmer am Billionen-Konzern. Dieser Anteil hat je nach Aktienkurs einen Wert von über 100 Milliarden US-Dollar. Die Wertpapiere sind zwar per se keine Anschaffung von Bezos, machen aber wohl den größten Anteil seines Gesamtvermögens aus.

Blue Origin

Eine kleine Spielerei kann man Blue Origin wohl nicht mehr nennen. Hierbei handelt es sich um ein von Bezos gegründetes Raumfahrtunternehmen, welches sich mit dem kommerziellen Flugverkehr ins Weltall zu möglichst erschwinglichen Flugpreisen beschäftigt.

Jährlich lässt sich der Amazon Chef die mit Blue Origin verbundenen Innovationsprojekte rund eine Milliarde US-Dollar kosten.

Ein ehemaliges Museum

Jeff Bezos besitzt diverse beeindruckende Immobilien. Eine davon ist ein ehemaliges Textilmuseum in der amerikanischen Hauptstadt Washington D.C.. Die Villa soll über 25 Bäder, elf Schlafzimmer, drei Küchen und einen Ballsaal verfügen. 23 Millionen US-Dollar kostete der Kauf des Museums und weitere zwölf Millionen US-Dollar der Umbau.

Somit ließ es sich Bezos insgesamt 35 Millionen US-Dollar kosten, das größte Wohnhaus in Washington zu besitzen.

Die Washington Post

Wenn man quasi alles besitzt, was man besitzen kann, dann kauft man eine Zeitung. In Bezos Fall ist damit nicht etwa der schlichte Kauf einer Tageszeitung für wenige US-Dollar gemeint, sondern vielmehr der Kauf eines gesamten Verlags. 2013 kaufte der Amazon Chef die Tageszeitung "The Washington Post" für stolze 250 Millionen US-Dollar.

Ein Anwesen in Los Angeles

Neben dem größten Haus in Washington besitzt Bezos auch das teuerste Haus in ganz Kalifornien.

Das ehemalige 13.000 Quadratmeter Anwesen von Warner Bros.-Präsident Jack Warner ließ sich Bezos stolze 194 Millionen US-Dollar kosten.

Neben einem Poolhaus, einer Kunstgalerie, einem Tennisplatz und einem Gästehaus, befindet sich auch eine 9-Loch-Golfanlage auf dem Grundstück in Los Angeles.

Der Privatjet

Wer viele Anwesen besitzt, reist auch viel. Damit sich dies für Bezos so schnell und angenehm wie möglich gestaltet, kaufte er sich die 65 Millionen US-Dollar teure Gulfstream G650ER. Der Privatjet erreicht bei einer Flughöhe von rund 15.500 Metern eine Geschwindigkeit von 960 Kilometern pro Stunde.

Die 10.000-Jahre-Uhr

Damit Bezos bei all seinen Terminen in den unterschiedlichsten Zeitzonen auch die Uhrzeit stets im Blick behält, darf eine funktionierende Uhr nicht fehlen.

Man könnte meinen, eine Uhr für stolze 42 Millionen US-Dollar erfüllt diesen Zweck, doch nicht in diesem Fall. Hierbei handelt es sich um ein speziell gefertigtes Modell, dessen Zifferblatt einen Durchmesser von etwa zwei Metern vorweist.

Außerdem hängt die Uhr inmitten eines Berges in West Texas, wodurch sie nicht wirklich für das Handgelenk geeignet ist. Es handelt sich dabei vielmehr um ein Projekt des Unternehmers, eine Uhr zu entwickeln, die für die nächsten 10.000 Jahre präzise funktionieren soll.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TOMMASO BODDI/AFP/Getty Images, Hadrian / Shutterstock.com