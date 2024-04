Karrieretipp

Sam Altman, CEO von OpenAI, ermutigt dazu, klar zu kommunizieren und offen um das zu bitten, was man möchte. Altman betont die Wirksamkeit dieser Herangehensweise und ihre Bedeutung für den persönlichen und beruflichen Erfolg.

Klarheit und Offenheit

In vielen Lebenssituationen zögern Menschen oft, direkt um das zu bitten, was sie wollen. Die Angst vor Ablehnung hält sie zurück, obwohl dies letztendlich kontraproduktiv ist. Sam Altman, CEO von OpenAI, betont jedoch im Podcast "Unconfuse Me" von Microsoft-Gründer Bill Gates , dass Klarheit und Offenheit in Bezug auf eigene Bedürfnisse und Wünsche einen erheblichen Einfluss haben können. Er teilt diesen Ratschlag seinen Angaben nach regelmäßig und ist davon überzeugt, dass er überraschend weitreichende Ergebnisse erzielen kann.

Ablehnung in Kauf nehmen

Laut Altman sollten Menschen die Möglichkeit der Ablehnung akzeptieren und sich darauf verlassen, dass sie resilient genug sind, um mit potenzieller Enttäuschung umzugehen. Es gehe darum, selbstbewusst zu sein und direkt danach zu fragen, was man möchte. Denn letztendlich führe diese Offenheit zu einem effektiveren und erfüllteren Leben.

Erfolg durch Risikobereitschaft

Des Weiteren betont Altman die Bedeutung von Risikobereitschaft für den Erfolg. Menschen sollten bereit sein, aus ihrer Komfortzone herauszutreten und neue Wege zu beschreiten, auch wenn dies mit Unsicherheit verbunden ist. Nur durch das Eingehen von Risiken und das schnelle Anpassen an neue Situationen könne man sein volles Potenzial entfalten und die eigenen Ziele erreichen.

Redaktion finanzen.net