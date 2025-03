Kaufe jetzt, zahle später

Immer mehr Menschen nutzen Ratenzahlungen bereits bei kleineren Beträgen, dabei sind die Ratenkauf-Optionen großer Zahlungsdienste teurer als herkömmliche Bankkredite.

Ratenzahlungen im Online-Handel

Es existieren unterschiedliche Ratenkauf-Optionen diverser Zahlungsdienste wie PayPal oder Klarna. So ermöglicht beispielsweise die Funktion "Buy Now, Pay Later" die Bezahlung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Die Anbieter fungieren als Zwischenhändler und übernehmen die sofortige Zahlung an den Händler. Es entsteht ein offener Betrag bei den Anbietern, der zu einer festgelegten Frist oder in Raten beglichen werden kann. Demnach handelt es sich "tatsächlich meist um einen gewöhnlichen Bankkredit bei einem Drittanbieter", wie die Verbraucherzentrale Berlin betont.

Einer Umfrage von Verivox zufolge nutzen insbesondere Menschen im Alter zwischen 18 und 39 Jahren bei niedrigen Einkaufssummen bis zu 500 Euro Ratenzahlungen der Zahlungsdienste. Herkömmliche Banken dagegen ermöglichen einen Kredit meist erst ab 1.000 Euro.

Risiken und Gefahren

Insbesondere mehrere, gleichzeitig laufende Ratenzahlungen erschweren es, den Überblick über die eigenen Finanzen zu behalten. Oftmals fallen nämlich für abgelaufene Fristen oder Raten hohe Gebühren in Form von Zinsen an. Das Problem: Die leichte Handhabung verleitet dazu, über das eigene Budget hinaus einzukaufen. Es entsteht ein regelrechter Teufelskreis. Doch damit nicht genug, denn unbezahlte beziehungsweise verspätete Zahlungen können sich negativ auf die SCHUFA auswirken und somit zukünftigen Krediten - zum Beispiel zur Finanzierung des Eigenheims - im Weg stehen.

Empfehlungen zur Nutzung

Um diesem Teufelskreis entgegenzuwirken, sollten Impulskäufe vermieden werden. Bevor Zahlungen getätigt werden, sollte das Budget überprüft und abgeglichen werden. Auch sollten Ratenzahlungen nur in dringenden Fällen verwendet werden sofern dies im Budget liegt - insbesondere um zu verhindern, dass sich viele kleine Summen zu einem riesigen Schuldenberg kumulieren. Wird die Ratenzahlung genutzt, müssen Zahlungsfristen genau beachtet werden, um weitere Gebühren zu vermeiden. Falls bereits Schulden bestehen oder noch entstehen, sollte sich frühzeitig professionelle Hilfe gesucht werden. Die Nutzung dieser Kaufoptionen ist also mit Vorsicht zu genießen und ein bewusster Umgang eine grundlegende Voraussetzung.

