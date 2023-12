Lebensmitteleinzelhändler

In Kooperation mit NielsenIQ Tradedimensions veröffentlichte Lebensmittelpraxis.de die Umsatzzahlen der Top-Unternehmen des deutschen Lebensmittelhandels 2022 im Inland. Bei Betrachtung der Zahlen wird deutlich, dass die vier größten Unternehmen des deutschen Lebensmittelhandels ihre Vormachtstellung im letzten Jahr ausbauen konnten.

Platz zehn: Transgourmet

Die Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG war bis 2014 ein Tochternehmen der Rewe Group und gehört heute zur Coop-Gruppe, dem größten Großhandelsunternehmen der Schweiz. Unter der Marke Selgros, Kofferwort für die Begriffe Selbstbedienung und Großhandel, vertreibt Transgourmet unter anderem Lebensmittel an 38 verschiedenen Standorten in Deutschland und bietet laut eigenen Angaben "eines der größten Sortimente im deutschen Handel an". Im Jahr 2022 erwirtschaftete Transgourmet einen Umsatz in Höhe von 4,59 Milliarden Euro.

Platz neun: METRO

Platz neun sichert sich die METRO AG, ein börsennotierter Konzern von Großhandelsunternehmen, mit einem Umsatz von 5,367 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2022. Deutschlandweit bietet das Unternehmen sein Sortiment in 102 Märkten an, hauptsächlich für Großverbraucher und Gastronomen.

Platz acht: Globus

Die Globus-Gruppe ist ein Einzelhandelsunternehmen mit Sitz im Saarland. In Deutschland ist das Unternehmen bundesweit mit 64 Markthallen vertreten, hinzu kommen Standorte in Russland, Luxemburg und Tschechien. Im Jahr 2022 verzeichnete das Unternehmen in Deutschland einen Umsatz von 5,846 Milliarden Euro.

Platz sieben: Bartels-Langness-Gruppe

Die Bartels-Langness-Gruppe landet auf Platz sieben der umsatzstärksten Lebensmittelhändler. Unter den Namen familia und Markant betreibt die Unternehmensgruppe deutschlandweit etwa 120 Warenhäuser. Insbesondere im Norden Deutschlands sind die familia-Warenhäuser und Markant-Märkte häufig vertreten. Insgesamt erwirtschaftete die Unternehmensgruppe im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 6,043 Milliarden Euro.

Platz sechs: Rossmann

Während das Unternehmen Rossmann für viele Menschen eng mit dem Vertrieb von Drogerieartikeln verknüpft ist, erzielt das Unternehmen auch beträchtliche Umsätze mit dem Lebensmittelhandel. Insgesamt erwirtschaftete Rossmann im Jahr 2022 deutschlandweit einen Umsatz von 8,45 Milliarden Euro.

Platz fünf: dm

Platz fünf des Rankings sichert sich dm, ein Unternehmen, welches seinen Ursprung ebenfalls im Vertrieb von Drogerieartikeln hat. Seit geraumer Zeit wächst aber auch das Angebot an Lebensmitteln in den mehr als 2.000 deutschen Filialen. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen in Deutschland einen Umsatz in Höhe von 9,920 Milliarden Euro.

Platz vier: ALDI-Gruppe

Die ALDI-Gruppe gehört zu den vier größten Unternehmen des deutschen Lebensmittelhandels. Mehr als 4.000 Filialen in Deutschland teilen sich auf die beiden rechtlich selbständigen Einzelhandelsketten ALDI Nord und ALDI Süd auf. Zusammen erwirtschaftete die Unternehmensgruppe im vergangenen Jahr einen Umsatz von 32,1 Milliarden Euro, dabei entfielen rund 17 Milliarden Euro auf ALDI Süd und 14,2 Milliarden Euro auf ALDI Nord.

Platz drei: Schwarz-Gruppe

Die Schwarz-Gruppe, zu welcher die Marken Lidl und Kaufland gehören, erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 52,7 Milliarden Euro. Während unter der Marke Lidl 32,5 Milliarden Euro Umsatz erzielt wurden, belief sich der Umsatz in den deutschen Kaufland-Filialen im vergangenen Jahr auf 29,5 Milliarden Euro.

Platz zwei: Rewe-Gruppe

Der international tätige Konzern der Rewe-Gruppe ist genossenschaftlich strukturiert. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz in Höhe von 61,073 Milliarden Euro. Der Großteil des Umsatzes wird in den mehr als 3.700 Rewe-Märkten erwirtschaftet. Aber auch die Marke Penny ist Teil der Rewe-Gruppe, welche 2022 einen Umsatz von 9,621 Milliarden Euro verzeichnete.

Platz eins: Edeka-Gruppe

Am besten schnitt im Jahr 2022 die Edeka-Gruppe mit einem Umsatz von 72,82 Milliarden Euro ab. Neben den Edeka-Regionalgesellschaften, welche 54,465 Milliarden Euro in mehr als 11.000 Filialen umsetzten, steuerte auch die Marke Netto, mit mehr als 4.300 Filialen deutschlandweit und einem Umsatz von 17,534 Milliarden Euro, zum Unternehmenserfolg bei.

