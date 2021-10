Studie zum stationären Einzelhandel: Das sind die Top 10 Lebensmittelhändler aus dem Jahr 2020

Das EHI Retail Institute veröffentlichte kürzlich seine Studie "Einzelhandel 2021". Wie Business Insider berichtet, wurde im Rahmen der Studie auch eine Top zehn der stationären Lebensmitteleinzelhändler erstellt. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass gerade die Lebensmitteleinzelhändler im Jahr 2020 von der Corona-Pandemie profitierten. Diese konnten, im Gegensatz zu vielen anderen Einzelhändlern, ihre Märkte geöffnet lassen. Über 60 Prozent des erwirtschafteten Umsatzes unter den 1.000 größten stationären Vertriebslinien aller Händler wurden von Lebensmitteleinzelhändlern eingenommen. Den höchsten Umsatz erzielten dabei die folgenden zehn Händler.

Platz zehn: Norma

Im Jahr 1964 wurde die erste Norma-Filiale in Nürnberg eröffnet. Heute ist das deutsche Discounter-Unternehmen auch in Deutschlands Nachbarländern Österreich, Frankreich und Tschechien tätig. Etwa 1.000 Artikel aus den Kategorien Lebensmittel, Gü­ter des täg­li­chen Be­darfs und Non­food-Ak­ti­ons­ar­ti­kel gehören zum Sortiment von Norma. Mit einer gesamten Verkaufsfläche von etwa 900.000 Quadratmetern und 1.313 Verkaufsstellen erzielte Norma im Jahr 2020 einen stationären Umsatz von 3,6 Milliarden Euro.

Platz neun: real

Die Märkte von real zählen zu den SB-Warenhäusern, welche bundesweit jeweils eine Verkaufsfläche von 5.000 bis 15.000 Quadratmetern und ein Sortiment von bis zu 80.000 Artikeln aufweisen. Drei Viertel seines gesamten Umsatzes erzielt real nach eigenen Angaben durch den Verkauf von Lebensmitteln. Mit 268 Verkaufsstellen und einer gesamten Verkaufsfläche von 1,8 Millionen Quadratmetern erzielte real im Jahr 2020 einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro.

Platz acht: PENNY

Der Discounter PENNY beschäftigt in Deutschland mehr als 28.000 Mitarbeiter. Für den "Deutschen Kunden-Award 2020/21" wurde PENNY nach eigenen Angaben im Bereich "Preis-Leistungs-Verhältnis" unter 2.261 weiteren Unternehmen in die Top 20 gewählt. Mit 2.200 Verkaufsstellen und einer Verkaufsfläche von insgesamt 1,5 Millionen Quadratmetern konnte PENNY im Jahr 2020 einen Umsatz von 8,05 Milliarden Euro erwirtschaften.

Platz sieben: ALDI Nord

Schon im Jahr 1961 fand die Trennung von ALDI in ALDI Nord und ALDI Süd statt. Zusammen können die beiden Unternehmen jedoch auf eine mehr als 100 Jahre alte Geschichte zurückblicken. In insgesamt neun verschiedenen europäischen Ländern beschäftigt ALDI Nord insgesamt rund 77.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2020 konnte ALDI Nord mit einer Verkaufsfläche von 1,9 Millionen Quadratmetern und 2.200 Verkaufsstellen einen Umsatz von 12,2 Milliarden Euro erzielen.

Platz sechs: Kaufland

Kaufland beschäftigt in Deutschland mehr als 76.000 Mitarbeiter. Außer in Deutschland ist das Unternehmen auch in sieben weiteren europäischen Ländern mit Filialen, Produktionsstätten und Logistik-Verteilzentren tätig. Kaufland konnte im Jahr 2020 mit 677 Verkaufsstellen und einer gesamten Verkaufsfläche von 2,9 Millionen Quadratmetern einen Umsatz von 13,46 Milliarden Euro erwirtschaften.

Platz fünf: Netto

In den 4.262 Verkaufsstellen beschäftigt der Netto Marken-Discount 84.000 Mitarbeiter. Der deutsche Discounter erreichte, auf einer insgesamt 3,4 Millionen Quadratmeter großen Verkaufsfläche, im Jahr 2020 einen Umsatz von 14,55 Milliarden Euro.

Platz vier: ALDI Süd

ALDI Süd konnte im Jahr 2020 besser abschneiden als ALDI Nord. In rund 1.400 Verkaufsstellen beschäftigt der Discounter über 47.500 Mitarbeiter. Insgesamt erzielte ALDI Süd auf einer gesamten Verkaufsfläche von 1,7 Millionen Quadratmetern einen Umsatz von 16,4 Milliarden Euro.

Platz drei: REWE

Schon im Jahr 1927 wurde der "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" gegründet, den man allgemein besser als REWE kennt. Mehr als 384.000 Mitarbeiter beschäftigt REWE in Märkten und Reisebüros. Mit einer 3,45 Millionen Quadratmeter großen Verkaufsfläche, verteilt auf 3.289 Verkaufsstellen, konnte REWE im Jahr 2020 einen Umsatz von 18,3 Milliarden Euro einfahren.

Platz zwei: Lidl

Lidl schnitt unter den Discountern am besten ab. Im Jahr 1973 wurde in Deutschland die erste Lidl-Filiale eröffnet. Seitdem konnte das Unternehmen zu einem der erfolgreichsten Lebensmitteleinzelhändler aufsteigen. Insgesamt beschäftigt Lidl in seinen 3.202 Verkaufsstätten mehr als 91.000 Mitarbeiter. Jedoch ist Lidl auch in 28 weiteren Ländern auf der ganzen Welt tätig. Im Jahr 2020 konnte der Discounter auf seiner Verkaufsfläche von insgesamt 2,9 Millionen Quadratmetern einen Umsatz von 21,6 Milliarden Euro erwirtschaften.

Platz eins: Edeka

Am besten Schnitt im Jahr 2020 Edeka mit einem Umsatz von 37,36 Milliarden Euro ab. Das Unternehmen wurde im Jahr 1907 gegründet und verzeichnet mittlerweile einer Verkaufsfläche von 6,5 Millionen Quadratmetern, verteilt auf 5.921 Verkaufsstellen.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com