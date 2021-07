Neue Konkurrenz für Aldi, Lidl, Rewe & Co.: Türkischer Lebensmittel-Lieferdienst Getir mit Deutschland-Start

Aktien in diesem Artikel Amazon 3.061,00 EUR

Von den Straßen der türkischen Millionenmetropole Istanbul sind sie nicht mehr wegzudenken: Die violett-orangefarbenen E-Roller von Getir. Am 16. Juni 2021 ging der Lieferdienst nun auch in Berlin an den Start.

Getir hat ambitionierte Pläne

Gründerszene, eine Plattform von Business Insider, berichtete bereits Ende Februar über den Kauf einer deutschen Vorratsgesellschaft durch Getir. Die dritte Finanzierungsrunde dieses Jahr brachte Getir insgesamt 550 Millionen US-Dollar ein. Eigenen Angaben zufolge liegt die Bewertung des Unternehmens aktuell bei 7,5 Milliarden US-Dollar und macht es damit zu einem der wertvollsten Startups in der Türkei.

Das Unternehmen hat ambitionierte Pläne: Schon in zwei Jahren möchte der türkische Lieferdienst in zehn deutschen Städten aktiv sein und Marktführer werden. Neben Berlin sollen Flächen in Stuttgart, Köln und München gesucht werden. Mit Simon Rötter als Head of Operations, einem Ex-Deliveroo-Manager, hat sich Getir im April auch schon eine erfahrene Führungskraft gesichert. Die Anheuerung kündigte er damals via LinkedIn an, berichtet Gründerszene.

Getir bedeutet "bring"

Das türkische Wort Getir bedeutet "bring". Das tut das türkische Startup - und zwar zügig. 2015 in Istanbul von Nazim Salur gegründet, ist Getir eigenen Angaben zufolge der schnellste "On-Demand Online-Händler der Welt". Getir liefert tausende Dinge des alltäglichen Bedarfs wie Windeln, Kartoffelchips, Gemüse, Getränke aber auch Speisen von Restaurants rund um die Uhr innerhalb von Minuten. Es soll den Gang in den Supermarkt unnötig machen - man soll von Zuhause aus alle Wünsche erfüllt bekommen. Nach der Bestellung kann man den Kurier sogar via Live Standort tracken und schauen wann er beim Zielort ankommt.

Der türkischen Tageszeitung Milliyet gegenüber gab Salur bekannt, dass in der Türkei mehr als 800 Personen in der Zentrale sowie über 4.500 Lieferanten und Außendienstmitarbeiter für Getir tätig sind.

Immer mehr Konkurrenz für hiesige Lebensmittel-Lieferer

Mit Getir dringt nun ein weiterer ausländischer Lebensmittel-Lieferdienst auf den Markt. Die hiesigen Dienste von Lidl, Rewe , Edeka und Co. bekommen immer mehr Konkurrenz. Wer sich auf dem deutschen Markt durchsetzen wird, bleibt abzuwarten.

Deniz Pense / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gd_project / Shutterstock.com