Googles Jahresrückblick: Das wurde 2020 am häufigsten gegoogelt

Ein turbulentes Jahr 2020

Der Dezember ist die Zeit der Jahresrückblicke und auch Google wirft einen Blick zurück und veröffentlichte die meistgesuchten Begriffe des vergangenen Jahres. Dabei zeigen die Top-Trends der Google-Suchanfragen jährlich einen guten Überblick über die aktuelle Weltlage und was die Menschen im Allgemeinen bewegt. Dieses Mal ist es ein Rückblick auf ein sehr turbulentes Jahr, welches sich in den Top-Themen wie "Coronavirus" aber auch "BioNTech" widerspiegelt. Doch auch die US-Wahl war ein prägendes Thema 2020, weshalb auch Joe Biden für einiges Interesse sorgte. Weitere Top-Themen waren der tragische Tod von Basketball-Legende Kobe Bryant und der Wirecard-Skandal. Aber auch einige Suchanfragen nach Konsumgütern schafften es in die Liste, wie das iPhone 12, die PlayStation 5 oder der in Deutschland neu gestartete Streaming-Dienst Disney+.

Die Top 10 der Google-Suchanfragen weltweit

1. Coronavirus

2. Election results

3. Kobe Bryant

4. Zoom

5. IPL

6. India vs New Zealand

7. Coronavirus update

8. Coronavirus symptoms

9. Joe Biden

10. Google Classroom

Die Top 10 der Google-Suchanfragen Deutschlands

1. Coronavirus

2. US-Wahl

3. Wetter morgen

4. Wirecard

5. BioNTech Aktie

6. Kobe Bryant

7. iPhone 12

8. Disney Plus

9. PS5

10. Joe Biden

