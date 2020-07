Batman bei Spotify: Spotify, DC Comics und Warner Bros. starten Podcast

Aktien in diesem Artikel Spotify 227,35 EUR

Profiteur der Corona-Krise

Der schwedische Musikstreaming-Anbieter Spotify hat während der Corona-Krise eine andere Börsenentwicklung erlebt, als viele andere Unternehmen. Dadurch, dass die Menschen im Home-Office nun mehr Zeit für Musikhören und Podcasts haben, übertrafen Spotifys Zahlen teilweise die Erwartungen. Der beliebte Streamingdienst sorgt nun mit einer weiteren Bekanntmachung bei Anlegern für Euphorie und damit für ein Rekordhoch bei seiner Aktie. Wie CNBC berichtet geht Spotify mit dem amerikanischen Comicverlag DC Comics und Warner Bros. eine mehrjährige Partnerschaft ein und kündigte zudem einen gemeinsamen Podcast an. Im Rahmen der Partnerschaft will das Unternehmen gescriptete Podcasts zu bekannten DC Comic-Charakteren wie Superman, Batman, WonderWoman, The Joker und Harley Quinn produzieren und auf seiner Plattform verfügbar machen. Spotify erwähnt, dass dies der erste Deal ist, der DCs gesamtes intellektuelles Eigentum umfasst. Der Podcast DC on Spotify ist bereits beim Streaming-Anbieter erhältlich.

Kinder als neue Zielgruppe

Mit den Podcasts könnte Spotify auch seine neue Zielgruppe Kinder erreichen. Nachdem der Streamingdienst jüngst seine Spotify Apps for Kids launchte, in der speziell kindergeeigneter Content verfügbar ist, könnte der neue Podcast über Superhelden noch mehr Jugendliche zur Spotify-Nutzung animieren. Immerhin sollen nicht nur Podcasts über bereits existierende Charaktere produziert werden, sondern auch neue Stories basierend auf dem intellektuellen Eigentum von DC Comics entwickelt werden.

Spotify startet nicht nur mit DC Comics eine Partnerschaft

Wie in derselben Woche bekannt wurde, sind Warner Bros. und DC nicht die einzigen Unternehmen, mit denen Spotify einen Podcast produzieren wird. Auch der Reality-Star Kim Kardashian ging eine Partnerschaft mit der schwedischen Musikplattform ein, außerdem konnte Spotify einen Deal mit dem bekannten Comedian Joe Rogan erzielen. Spotify wird Rogans beliebten Podcast exklusiv auf seiner Plattform anbieten.

Redaktion finanzen.net

