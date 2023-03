Tesla, Toyota & Co.: Das sind die meistverkauften Autos des Jahres 2022

SUVs und Pick Ups dominieren

Das weltweit meistverkaufte Auto 2022 war der Toyota Corolla. Mit über 1,12 Millionen verkauften Exemplaren weltweit konnte sich der japanische Automobilkonzern als Spitzenreiter behaupten, so Statista in einer Veröffentlichung von Anfang Februar 2023. Auf dem zweiten Platz folgt mit rund 870.000 verkauften Exemplaren des Toyota SUV RAV4 ebenfalls ein Modell der Toyota-Marke. Die drittmeisten Autos hat der US-amerikanische Autohersteller Ford mit rund 790.000 Exemplaren der F-Series verkauft, wovon laut der Zeitschrift auto-motor-und-sport.de rund 654.000 Verkäufe allein auf die USA entfallen. An vierter Stelle kann sich Tesla mit rund 760.000 Verkäufen des Tesla Model Y behaupten. Auf Platz fünf steht mit rund 680.000 verkauften Exemplaren der Toyota Camry, eine klassische Stufenheck-Limousine und damit das einzige Modell unter den Top 10, das kein Pick-Up oder SUV ist. Weitere Plätze der Top 10 belegen der Honda CR-V, der Chevrolet Silverado, der Hyundai Tucson, der Toyota Hilux und als letztes der RAM Pick-up von Chrysler. Verglichen mit 2021, als die Hersteller Toyota, Ford, und Honda ebenfalls die fünf meistverkauften Modelle dominierten, ist der einzig große Unterschied, dass mit dem Tesla Model Y nun ein vollelektrischer Stromer vertreten ist.

Auf den ersten Blick mag es verwundern, dass trotz drastisch gestiegener Spritpreise und einem erhöhten Bewusstsein für die negativen Auswirkungen des Klimawandels fast ausschließlich große SUVs und Geländewagen mit hohem Verbrauch die meistverkauften Autos sind. Das alte Image von SUVs als spritfressende Dreckschleudern ist allerdings längst überholt. Bei vielen beliebten SUV-Modellen sind bereits Hybrid- und Elektro-Alternativen eingebaut, die bei den Kunden sehr gut ankommen.

Neuzulassungen in Deutschland 2022 wieder gestiegen

Zum ersten Mal sind laut ADAC die Neuwagen-Neuzulassungen in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 wieder gestiegen. 2022 gab es 2,65 Millionen KfZ-Neuzulassungen, das sind 1,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Allerdings ist das immer noch deutlich unter dem Vor-Pandemie-Niveau von 2019, als 3,6 Millionen Fahrzeuge neu zugelassen wurden. Die Top drei der beliebtesten Neuzulassungen in Deutschland kommen allesamt von Volkswagen (VW Golf, VW Tiguan, VW T-ROC). Die Trendwende in Richtung alternativer Antriebe macht auch vor Deutschland nicht Halt. Jedes zweite neu zugelassene Fahrzeug wurde 2022 mit alternativem Antrieb betrieben (Elektro, Hybrid, Plug-in, Brennstoff, Gas, Wasserstoff), 15,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Zum Ende des Jahres gab es einen regelrechten Kaufboom bei E-Autos, da im Januar 2023 die Kaufprämien für E-Autos ausgelaufen sind bzw. gesenkt wurden. Zum ersten Mal hat es dadurch mit dem Tesla Model Y ein vollelektrischer Stromer mit dem zehnten Platz in die Top 10 der Neuzulassungen in Deutschland geschafft.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alexander Chaikin / Shutterstock.com