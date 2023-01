NASDAQ-Wert Apple-Aktie: Die Top-Apps auf iPhones im Jahr 2022

iPhone-Nutzer haben Zugriff auf über zwei Millionen Anwendungen

Kaum ein anderer Gegenstand in unserem Leben weiß mehr über unsere Gewohnheiten und Präferenzen als unser Smartphone. Mittlerweile besitzen fast 90 Prozent der Deutschen ein Smartphone, so Statista. Mit einem von Statista ermittelten Marktanteil von etwa 30 Prozent (in Deutschland) gehört Apple hier zu den beliebtesten Smartphone-Herstellern. Dementsprechend interessant ist ein Blick auf das Nutzungsverhalten der deutschen iPhone-Nutzer und die Frage, welche Anwendungen am meisten nachgefragt werden. Laut Statista haben Nutzer eines iPhones über den App Store Zugriff auf über zwei Millionen Anwendungen. GQ hat eine Übersicht der beliebtesten iPhone-Apps im Jahr 2022 veröffentlicht und beruft sich dabei auf Unternehmensangaben, wobei zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen Anwendungen unterschieden wird.

TikTok überholt Instagram

Auf Platz 1 und 2 der meistgeladenen kostenlosen Anwendungen stehen unangefochten die vom Robert Koch-Institut entwickelten Apps "CovPass" und die "Corona-Warn-App". Auch wenn die Pandemie mittlerweile nicht mehr allgegenwärtig ist, so waren die beiden Anwendungen zu Beginn des Jahres 2022 fester Bestandteil des Alltags vieler iPhone-Nutzer. Das Podest der meistgeladenen kostenfreien Apps komplettiert der Messenger "WhatsApp". Auch wenn Apple-Nutzer Zugriff auf das hauseigene Navigationssystem "Karten" haben, so steht auf dem vierten Platz dieser Kategorie die Navigationsanwendung "Google Maps". Den fünften Platz des Rankings belegt der Bezahldienst "PayPal". Auf Platz 6 hat es das soziale Netzwerk "TikTok" geschafft und dabei den Konkurrenten "Instagram" auf Platz 7 verwiesen. Komplettiert wird die Top 10 der beliebtesten kostenfreien Anwendungen durch den Reisebegleiter "DB Navigator", die Banking-App "VR SecureGo plus" der Volksbank Raiffeisenbank und die Internet-Suchmaschine "Google".

Deutsche iPhone-Nutzer investieren in Blitzer-App

Die Spitzenposition in der Kategorie der kostenpflichtigen iPhone-Anwendungen hat wie im Vorjahr die Blitzer-App "Blitzer.de PRO" inne. Auf Rang 2 landet der sichere Messenger "Threema", welcher sich durch ein hohes Maß an Datenschutz auszeichnet. Platz 3 der beliebtesten kostenpflichtigen Apps geht an die Baby-App "Oje, ich wachse!", welche Aufschluss über Entwicklungsschritte von Kindern geben soll. Mit dem "AutoSleep Schlaftracker", welcher auf Platz 4 steht, können Nutzer ihren Schlaf aufzeichnen und anschließend auswerten. Reisende können mit der App "ADAC Camping / Stellplatz 2022" Informationen über Anlagen in ganz Europa einholen. Dies ist so nachgefragt, dass es der App Rang 5 unter den beliebtesten kostenpflichtigen Anwendungen sichert. Auf den Plätzen 6 und 7 landen die Anwendungen "Food with love" und "Forest - Bleib fokussiert", welche Nutzern als Kochbuch beziehungsweise Konzentrationshilfe dienen sollen. Mit dem "Babyphone 3G" auf Position 8 können Eltern ihr Kind per Videoüberwachung im Auge behalten. Platz 9 geht an die Wetter-App "Weather Pro" und Platz 10 sichert sich die Outdoor-Anwendung "Peak-Finder", welche von jedem beliebigen Standort aus ein 360-Grad-Panorama mit den Namen aller im Umland befindlichen Berge anfertigen kann.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com, Farknot Architect / Shutterstock.com