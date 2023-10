Politiker und Finanzexperte

Er gehört zu den europaweit in der Finanzwelt besonders erfolgreichen Personen, war ein gutes Jahr lang Italiens Ministerpräsident und wurde 2018 von Forbes in die Liste der einflussreichsten Persönlichkeiten aufgenommen. Wer ist Mario Draghi?

Einen Lebenslauf wie den von Mario Draghi kann nicht jeder vorweisen: Der Italiener hat es von einer einflussreichen Position zur nächsten geschafft und gehört wohl zu den erfolgreichsten Finanzexperten Europas.

Erster italienischer Doktorand am MIT

Geboren wurde Mario Draghi 1947 in Rom. Ganz im Sinne seines Vaters, der bei der italienischen Zentralbank Banca d’Italia arbeitete, ging er nach einem Grundstudium an der Sapienza Università di Roma ans MIT und machte dort als erster italienischer Student seinen Doktor in Wirtschaftswissenschaften. In den USA lernte und forschte er von und mit den Besten - so gehörten mit Franco Modigliani ein späterer Gewinner des Wirtschafts-Nobelpreises und mit Stanley Fischer der spätere Chef der israelischen Zentralbank zu seinen Dozenten.

Nach seinem Studium trat Draghi in die Fußstapfen von Modigliani und Fischer und lehrte in den 70er- und 80er-Jahren als Professor für Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten Trento, Padua, Venedig und Florenz. Nebenbei arbeitete er in den 80er-Jahren bei der Weltbank in Washington, D.C.

Draghi wird um die Jahrtausendwende zu "Super Mario"

Weiter ging es für Draghi in den Jahren 1991-2001 mit der Leitung des italienischen Finanzministeriums und als Chef eines nationalen Komitees für Privatisierung. In diesen Jahren sorgte der damals um die 50-Jährige für die Senkung der italienischen Staatsschulden, eine Stabilisierung der Zinsen und einen guten Währungskurs, womit sich Italien 1999 für den Eintritt in den Euroraum qualifizierte. Mit dieser Entwicklung und einer Reformierung der italienischen Finanzinstitute sicherte Draghi sich den Spitznamen "Super Mario".

Sein Erfolg im Finanzministerium qualifizierte den Italiener für einen Posten bei Goldman Sachs International in London, wo er von 2002 bis 2005 als Vize-Vorstand und Managing Director tätig war. Ein Jahr später kehrte er wieder nach Italien zurück und übernahm die Leitung der Banca d’Italia, womit er automatisch in die Führungsebene der Europäischen Zentralbank (EZB) eintrat. In den 00er-Jahren wurde Draghi außerdem Vorstandsvorsitzender des Financial Stability Forums, das 2008 im Kontext der Finanzkrise zum Financial Stability Board umbenannt wurde. Dabei handelt es sich um eine Institution mit großer regulatorischer Macht.

Draghi war EZB-Chef und kurz sogar Italiens Ministerpräsident

2011 schließlich stieg Draghi zum Chef der EZB auf. Diesen Posten hatte er entsprechend der üblichen Amtszeit von acht Jahren inne. Als EZB-Präsident sagte er 2012 selbstbewusst, "die EZB ist bereit, für den Erhalt des Euros alles zu tun" und prägte die europäische Geldpolitik maßgebend. Nachdem Christine Lagarde 2019 schließlich seinen Posten an der EZB-Spitze übernahm, wandte sich Draghi anderen politischen Themen zu und gewann 2021 in Italien die Präsidentschaftswahlen. Weil sich das Land jedoch wenig später - unter anderem aufgrund der Corona-Pandemie - in einer Krise befand, trat der mittlerweile fast 80-Jährige schon 2022 wieder von seinem Posten zurück.

