Das sind die zehn beliebtesten Serien bei IMDb

Platz 11: Das Ranking

Die Internet Movie Database, kurz IMDb, ist eine der größten Datenbanken für Filme, Fernsehserien, Videoproduktionen, Videospiele und Personen, die am Genannten mitgewirkt haben. Der Dienst wird von Amazon betrieben und hat sich längst für viele Serien-Liebhaber zum Gradmesser für die Qualität von Serien entwickelt. Bewerten können die User von eins bis zehn, wobei zehn Sterne die beste Bewertung darstellen. In der Wertung der Ergebnisse sind ebenfalls Komma-Werte möglich. Doch welche sind die zehn am besten bewerteten Serien? Stand ist der 08.04.2021.

Quelle: IMDb, Bild: Snvv / Shutterstock.com