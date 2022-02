Starlink-Internet: Elon Musk hat ein flauschiges Problem

Ende 2021 wurde bekannt, dass es zu einem Beinahe-Zusammenstoß zwischen zwei der Starlink-Satelliten von Elons Musks SpaceX-Konzern und der chinesischen Raumstation Tiangong gekommen sei. Man habe daraufhin die Vereinten Nationen eingeschaltet, so die Tagesschau. Das Nachrichtenportal zitiert Zhao Lijian, Sprecher der Staats- und Parteiführung, in einem Kommentar über die USA: "[Das Land verletzt] internationale Verpflichtungen und hat das Leben und die Gesundheit von Astronauten gefährdet."

Ungefähr zeitgleich wurde ein weiteres, flauschiges Problem Musks bekannt - welches allerdings sicherlich keine Gefahr für den internationalen Frieden darstellt: Tiere wärmen sich im Winter an den Starlink-Satellitenschüsseln, die sich bei niedrigen Temperaturen laut Guardian leicht erwärmen, sodass kein Schnee oder Eis darauf liegen bleiben kann.

Was auf den ersten Blick harmlos aussieht, kann für Starlink-Kunden jedoch zum Problem werden: Wärmen sich Tiere auf den Satellitenschüsseln, verschlechtert sich die Internetqualität offenbar stark. Dies beschrieb der Kanadier Aaron Tyler, der auch das Katzenbild gepostet hatte, auf Twitter.

Starlink works great until the cats find out that the dish gives off a little heat on cold days. pic.twitter.com/uyH3Kbqrie

Dabei sei es gar nicht so einfach, die Tiere davon abzuhalten, auf die Satellitenschüssel zu klettern: "Das überrascht mich eigentlich am meisten. [Die Katzen] haben ein beheiztes Katzen-Haus mit Wasser und Fressen, aber es sind -25°C und sie sitzen lieber auf der Starlink-Schüssel. Wenn die Sonne untergeht, gehen sie zurück in ihr Haus."

This is what surprises me the most. They have a heated cat house, with water and food, but -25°C and they decide to sit on the Starlink dish. When the sun goes down, they head back to their house.