Alibaba-Aktie: Jack Ma überzeugt: Er würde heute nie einen Job bei Alibaba bekommen

• Jack Ma nach Alibaba-Erfolg im Ruhestand• Äußert Kritik an Einstellungspolitk bei begehrenswerten Konzernen• Alibaba-Gründer will selbstständiges Denken fördern

Auf der "Forbes Global CEO Conference" in Singapur sprach Alibaba-Gründer Jack Ma ausführlich über seinen Rücktritt, äußerte sich jedoch auch anderweitig: Jahrelang will Ma, der das Unternehmen im Jahr 1999 ins Leben rief, seinen Ruhestand geplant haben. Am 10. September 2019 trat er diesen dann schließlich an. Der als Workaholic bekannte Ma kehrte so mit gerade einmal 55 Jahren der Arbeitswelt den Rücken, bleibt aber noch für eine Weile Vorstandsmitglied. Doch sein Arbeitsleben war nicht seit jeher von Erfolg gekrönt. Dementsprechend vermutet der Multimilliardär, dass er einen Job bei einem Unternehmen wie Alibaba heutzutage niemals bekommen hätte.

"Die Leute beurteilen dich nach deinem Abschluss"

Dass er selbst - ein milliardenschwerer Unternehmer, der Chinas erfolgreichstes Unternehmen aufgezogen hat - einen Job bei Alibaba in der heutigen Zeit ergattern könnte, hält er für "unmöglich". Er soll 30 Absagen bekommen haben, bevor er sein eigenes Unternehmen gründete.

Das Problem bestehe nicht nur bei E-Commerce-Riese Alibaba, urteilt Jack Ma auf der Forbes-Konferenz. Viele Leute wie er würden die Erstprüfung bei den gefragtesten Unternehmen nicht bestehen. In der Arbeitswelt erhielten akademische Ergebnisse von beispielsweise Harvard oder Stanford einen zu hohen Stellenwert, wobei Querdenker zu kurz kämen: "Die Leute beurteilen dich nach deinem Diplom", bemängelt der 55-Jährige. Ma erzählt davon, wie hochqualifizierte Menschen keinen Job erhalten haben sollen, weil sie keine entsprechende akademische Leistung nachweisen konnten.

Bildungssystems ist Ma ein Dorn im Auge

Im heutigen digitalen Zeitalter, das rasant wächst und sich weiterentwickelt, seien solche "akademischen Checklisten" nicht mehr zeitgemäß.

"In der Industrie [-Ära] musste man sich schneller erinnern, man muss sich mehr erinnern, man muss schneller rechnen. Das sind die Dinge, die Maschinen jetzt viel besser können", sagte Ma. Dass das Bildungssystem an diesem Punkt eventuell nicht mithalten kann, bereitet dem Alibaba-Gründer Sorgen.

Dementsprechend organisiert der Unternehmer seine neu gewonnene Zeit um und engagiert sich nun im Bildungsbereich: Genauer wolle er im philanthropischen Bildungssektor tätig werden. Ziel dabei sei es, die nächste Generation besser auf den Wandel vorzubereiten und in selbstständigem Denken zu fördern. "Wir müssen unseren Kindern beibringen, innovativ, konstruktiv und kreativ zu sein, damit sie in der Zeit der KI überleben können. Ich möchte noch mehr tun ", zitiert CNBC den frisch gebackenen Ruheständler.

