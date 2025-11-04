Platz 2: Banken, Finanzen und Versicherung

Auch im Bereich der Banken, Finanzen und Versicherungen lassen sich hohe Gehälter erzielen. Laut dem Gehaltsreport von StepStone liegt der jährliche Bruttomedianlohn hier bei 59.500 Euro. In Hamburg lässt sich laut dem Report in dem Bereich am meisten verdienen. Gehaltsunterschiede sind hierbei auch von der Bildung abhängig - während Arbeitnehmer mit einem Hochschulabschluss auf 72.750 Euro kommen, liegen Arbeitnehmer ohne Hochschulabschluss bei 54.000 Euro.

Quelle: stepstone.de, Bild: Rudy Balasko / istockphoto