Warum Coca-Cola erstmals ein alkoholisches Getränk auf den Markt bringt

Coca-Cola goes Chu-Hi

Nachdem das Produktportfolio des Getränke-Herstellers nun mehr als ein Jahrhundert ohne den Einsatz alkoholischer Komponenten auskam, soll es laut eines Firmenblogbeitrags bald zu einem Strategiewandel kommen. Die Produktkategorie "Chu-Hi", die sich auf dem japanischen Markt großer Beliebtheit erfreut, soll um eine Coca-Cola-Variante, bestehend aus Mineralwasser, Geschmackszusätzen und Shochu, erweitert werden. Bei zuletzt genanntem Produkt handelt es sich um einen japanischen Getreideschnaps, der in der Regel zwischen drei und acht Prozent Alkohol enthält. Auf dem deutschen Markt würde man diese Art Getränk wohl als "Alkopop" bezeichnen. Chef der japanischen Coca-Cola Abteilung, Jorge Garduño, bezeichnet in einem Blogpost des Unternehmens diese Innovation als "einzigartig in unserer Geschichte" und referenziert damit die lange Konzentration auf das Kernsegment des Unternehmens - die Herstellung nicht-alkoholischer Getränke.

Wieso dieser Schritt gemacht wurde

Für den Paradigmenwechsel verantwortlich ist der gesellschaftliche Wandel das allgemeine Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher betreffend. Dabei festzustellen sind die sich ändernden Lebens- und Einkaufsgewohnheiten der Konsumenten - besonders in den Bereichen Ernährung und Fitness. Zuckerhaltige Lebensmittel und Getränke erfreuen sich aufgrund der vermehrten Fokussierung auf gesunde Lebensmittel nicht mehr einer solch hohen Nachfrage, wie es früher der Fall war. Verbraucher achten vermehrt auf die gesundheitlichen Benefits eines Produkts, bevor sie dieses kaufen und konsumieren, was die Coca-Cola-Varianten mit ihren hohen Zuckeranteilen in den Hintergrund rücken lässt.

Coca-Colas Antwort auf die sinkende Nachfrage

Nach Produktnovitäten, wie Zero- und Light-Varianten von bereits bestehenden Produkten sowie dem Vertrieb von Mineralwasser und diversen Teearten, benötigt der Konzern eine einschneidende Neuerung, um Bestandskunden zum Kauf zu animieren und gegebenenfalls Neukunden zu akquirieren. Dabei erschließt der Konzern neben gesundheitsbewussten Verbrauchern, die sich für Light- und Zero-Varianten sowie Mineralwasser und Tees entscheiden, eine neue Lifestyle-Rubrik - das Genießen eines Feierabendgetränks bzw. den Bereich "Feiern und Party". Die Hinzunahme von Spirituosen wird sich laut Garduño jedoch vorerst auf den japanischen Markt beschränken, da es sich bei sämtlichen Inhaltsstoffen um lokale Produkte handelt, die in anderen Ländern noch wenig bekannt sind. Zu möglichen Kooperationen mit weiteren Alkoholmarken sagte Coca-Cola-CEO James Quincey in einem Interview mit CNN:"Sag' niemals nie!"

Inna Warkus / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: oneinchpunch / Shutterstock.com