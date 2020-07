Telegram startet durch - das sind die Features, die Facebooks WhatsApp den Rang ablaufen sollen

Damit hebt sich Telegram von anderen Instant Messengern ab

Genauso wie bei Facebooks WhatsApp und Viber handelt es sich bei Telegram um einen Instant Messenger, der seinen Nutzern eine Umgebung zur Verfügung stellt, in der sie chatten, telefonieren und Medien verschicken können. Betrachtet man die Optik der Messenger - also das User Interface - so stellt man fest, dass sowohl Aufbau als auch Anordnung der Funktionalitäten ähnlich sind. Telegram hebt sich jedoch hinsichtlich Datensicherheit und Privatsphäre von seinen Mitbewerbern ab, indem die WhatsApp-Alternative - laut Hersteller - Nachrichten innerhalb privater Chats mit anderen Nutzern vollständig verschlüsselt und somit nicht auf den Telegram-Servern speichert. Das sogenannte "Self Destruct" Feature kann hinzukommend aktiviert werden, sodass sich Nachrichten nach einer bestimmten Zeit von selbst löschen.

Neue GIFs

Für Freunde der bewegten Bildchen, die im Graphical Interchange Format - kurz GIF - verschickt werden, gibt es laut Blogbeitrag des Herstellers, der am 4. Juni 2020 veröffentlicht wurde, gute Nachrichten: Der neu-eingeführte Bereich "Angesagte GIFs" bietet nun beliebte GIFs, die per Emoji-basierter Schnellsuche gefunden werden können. Das Eintippen ganzer Benennungen wird dadurch hinfällig, wenn es um die Suche nach der perfekten GIF-Reaktion geht. Häufig verwendete Animationen können dann im Bereich "Kürzlich genutzt" gefunden und erneut angewählt werden, was im Besonderen Vielnutzern der bewegten Bilder zu Gute kommt. Zusätzlich statuierte der Hersteller ein Versprechen bezüglich einer Optimierung der Ladezeiten. Diese sollen deutlich verkürzt werden und das Chat-Erlebnis somit verbessern.

Medienbearbeitungsfunktion

Im selben Blogbeitrag wurde auch der neue Media-Editor, der fest in der Applikation implementiert ist, vorgestellt. Dieser kann nun nicht mehr ausschließlich zur Optimierung der Bildqualität, sondern auch zur Anreicherung der Fotos respektive Videos mit animierten Stickern verwendet werden. Fügt man einem Foto eine solche Animation hinzu, geht diese Änderung mit einer Konvertierung des Formats von JPEG nach GIF einher. Ein weiteres Feature unterstützt Nutzer, wenn es um detailgenaue Modifikationen von Medien, wie beispielsweise das Hinzufügen feiner Pinselstriche, geht. Um solche Änderungen vorzunehmen, können Fotos bzw. Videos nun temporär vergrößert werden. Nachdem die Bearbeitung stattgefunden hat, kann der Nutzer die Ursprungsgröße des Mediums wiederherstellen.

Introducing Silent Messages and Slow Mode to bring a little peace and quiet when you need it. Also in this update: custom admin titles, timestamp links for videos, animated emoji, a comments widget for websites, and more: https://t.co/zv3EUh282g - Telegram Messenger (@telegram) August 9, 2019

Flexible Ordnerstruktur

Weiterhin ist in diesem Blogbeitrag zu lesen, dass die Übersichtlichkeit des Instant Messengers optimiert werden kann, indem der Nutzer Gebrauch von der flexiblen Strukturierungsweise der Ordner macht. Sind besonders viele Chats und damit Ordner vorhanden, können diese flexibel durch einige wenige Handgriffe verschoben werden. So kann ein Chat beispielsweise in einen weiteren Ordner gezogen werden - und auf demselben Wege wieder heraus. Eine Funktionalität, die bei Android-Geräten wahlweise auch mit Animationen unterlegt werden kann. Zwei weitere Android-spezifische Änderungen beziehen sich auf den verbesserten Videoplayer, dessen Beschriftungen der Bedienelemente nun deutlich schneller aus dem Sichtfeld des Nutzers verschwinden. Außerdem werden Kurzvideos, deren Laufzeit 30 Sekunden oder weniger beträgt, automatisch wiederholt.

Inna Warkus / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Twin Design / Shutterstock.com