Tesla-Aktie: Tesla macht wohl bald Gaming mit Bluetooth-Controller im Fahrzeug möglich

Neues Update bringt Unterstützung für Bluetooth-Controller

Im Juni 2021 hat das US-amerikanische E-Auto-Unternehmen Tesla beim Model S Plaid Delivery Event ein kabelloses Gamepad vorgestellt, das an eine Art Kombination aus einem PS5-Controller und einem Lenkrad erinnert. Das Gerät verfügt über zwei Analog-Sticks, vier Richtungs- und vier Action-Knöpfe. Zusätzlich beinhaltet das Design eine geschlossene Ringform, die offensichtlich an das Steuerrad eines Autos angelehnt und wohl für Rennspiele gedacht ist.

Wie Not a Tesla App berichtet, wurden seit der Ankündigung des Tesla-Controllers nur sehr wenige neue Informationen veröffentlicht. Über Twitter beantwortete Teslas Director of Design, Javier Verdura, die Frage, ob er die Öffentlichkeit vorab über den geplanten Start eines Tesla-Gamepads informieren würde, mit einem klaren "Natürlich!".

Of course! - Javier Verdura (@JVerdura) January 6, 2022

Obwohl noch nicht viel über das geplante Gadget bekannt ist, kann man wohl davon ausgehen, dass es sich um einen Controller handeln wird, der sich via Bluetooth mit dem Fahrzeug verbinden lassen und zwischen 50 und 80 US-Dollar kosten wird. Noch nicht klar ist allerdings, ab wann genau das Gamepad erworben werden kann. Die Einführung eines solchen Geräts wäre ein weiterer Schritt auf Teslas Weg, ihre Fahrzeuge zu voll funktionsfähigen Entertainment-Systemen aufzurüsten. Bisher ist Gaming in einem Tesla nämlich nur über kabelgebundene und empfängergestützte kabellose Controller möglich. Drive Tesla Canada zufolge sagte ein Tesla-Mitarbeiter, die Ingenieure arbeiteten aktuell an der Technologie und entsprechende Spiele würde herausgebracht werden, sobald die Feinjustierung bei der Bluetooth-Konnektivität abgeschlossen sei.

Bisherige Controller funktionieren möglicherweise nicht mehr

Bis es soweit ist, dass in jedem Fahrzeug von Tesla Bluetooth-fähige Controller eingesetzt werden können, kommt es aktuell jedoch zu einem Rückschritt für die Kunden. Einige Tesla-Autos werden zurzeit nämlich ohne die Fähigkeit ausgeliefert, Daten von den Front- und Heck-USB-Ports zu übertragen, was dazu führt, dass bisher genutzte Controller nicht mehr verwendet werden können. Not a Tesla App zufolge können Tesla-Fahrer, die von diesem Problem betroffen sind, den USB-Port im Handschuhfach verwenden, was von Tesla jedoch nicht als eine gute Nutzererfahrung eingeschätzt wird, weswegen einige Spiele in solchen Fahrzeugen nicht verfügbar sind. Stattdessen will man sich bei Tesla wohl lieber auf die Fertigstellung der neuen Bluetooth-Technologie konzentrieren, um allen Kunden das bestmögliche Gaming-Erlebnis bieten zu können.

Thomas Weschle / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Zigres / Shutterstock.com, betto rodrigues / Shutterstock.com