'Tesla Dating: Neue Dating-Plattform nur für Tesla-Besitzer

Elon Musk ist mit seinen Unternehmen Tesla und SpaceX ein erfolgreicher Mann. Offenbar lieben die Besitzer seiner E-Pkw ihre Autos so sehr, dass sie über nichts anderes reden wollen - das erlebt, so Medienberichten zufolge zumindest Ajitpal Grewal, Entwickler der neuen Dating-Plattform ‘Tesla Dating’.

Ausschließlich für die Tesla-Elite

"Es schien, als wäre [Tesla] alles, worüber sie reden wollen, sobald sie einmal Kunden sind." Mit diesen Worten wird Grewal vom Auto-Magazin Driving zitiert.

Und um die Langeweile bei Dates mit Menschen, die dieses Thema nicht so sehr lieben, zu vermeiden, gibt es nun also bald schon die App und Plattform ‘Tesla Dating’: Exklusiv für Tesla-Besitzer.

Belegen müssen Nutzer vor der Registrierung natürlich, dass sie auch wirklich einen Tesla besitzen. Grewal erklärt gegenüber Business Insider, dass dies dann vermutlich per Foto des Users in seinem Tesla funktionieren werde.

"Because you can’t spell LOVE without EV"

Zunächst sollte ‘Tesla Dating’ ein Witz sein, so Grewal gegenüber Mashable. Da die Idee teilweise aber wohl gut angenommen und ernst genommen werden würde, könne man sich vorab anmelden, während die ‘Tinder’-, ‘Farmers Only’- oder ‘Grindr’-ähnliche Plattform ausgebaut werde. Am 19. August wurde die Rohversion von 'Tesla-Dating' gelauncht und bereits einen Tag später gab es Medienberichten zufolge anscheinend mehr als 150 Interessenten.

"[Tesla] wurde zu einem großen Teil ihrer Identität und sie teilen viele Werte. Zum Beispiel, ihren ökologischen Fußabdruck zu verbessern, Elon Musk zu bewundern, […]", beschreibt Grewal Tesla-Besitzer, laut Mashable.

Der Werbespruch der App lautet: "Because you can’t spell LOVE without EV […] the kind of people that really understand you." - "Die Art von Menschen, die Dich wirklich verstehen."

Welches Modell? - Fast so wichtig wie der Username

Driving und andere Magazine machen sich über ‘Tesla Dating’ lustig: Eines der größten Probleme werde sein, dass hauptsächlich Männer Fan genug sein würden, um die Plattform zu nutzen und alles viel zu oberflächlich aufgezogen sei. "Wer Dating-Apps an sich schon oberflächlich fand, hat in dieser Evolutionsstufe vermutlich seinen Endgegner gefunden", lautet das Fazit von auto-motor-sport zu ‘Tesla Dating’.

So könnten zwei wichtige Filter der Plattform sein, welches Tesla-Model man besitzt und welche Batterie das Fahrzeug antreibt. In der vorläufigen Ansicht nimmt die Information über das Modell einen fast ebenso prominenten Platz im Profil ein wie der Name des Users.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: betto rodrigues / Shutterstock.com