Sündensteuer in Katar: So teuer wird die Fußball-WM für Fußball-Fans

In etwas mehr als drei Jahren findet in Katar die nächste Fußball-Weltmeisterschaft der Männer statt. Für die meisten Fans gehört ein Bier zum Fußball schauen im Stadion einfach dazu, doch das wird im arabischen Golfstaat wohl extrem teuer ausfallen. Denn in Katar ist der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit strikt verboten und nun erhöht das Land zusätzlich die Preise für Bier und Co.

90 Euro für Bier

Der Wüstenstaat hat zum 1. Januar 2019 eine sogenannte "Sündensteuer" eingeführt und Alkohol ist dadurch ein besonders kostspieliges Vergnügen im WM-Gastgeberland. Unter die Steuer fallen neben Alkohol und Energydrinks auch Zigaretten und zuckerhaltige Getränke. Die "Qatar Distribution Company", das einzige Alkohol vertreibende Unternehmen des Landes, hat eine Liste mit den neuen Preisen vorgestellt. Demnach sollen Zigaretten doppelt so viel Kosten wie zuvor und auch sämtliche Softdrinks sollen mit 50 Prozent besteuert werden. Doch besonders teuer werden alkoholische Getränke. Eine Flasche Gin kostet nun rund 80 Euro, eine Palette Bier sogar 90 Euro. Der Fußballfan im Stadion muss damit für einen Liter Bier 11,36 Euro zahlen.

Fan-Zonen zum Bier trinken

Grundsätzlich ist Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit strikt verboten und alkoholische Getränke werden in Katar lediglich in lizenzierten Bars, Klubs und Hotels ausgeschenkt. Die Turnierveranstalter verkündeten bereits, dass für die Fußball-Weltmeisterschaft Fan-Zonen eingerichtet werden. Alkohol für die Fans wird dann nicht in öffentlichen Bereichen, sondern ausschließlich in ausgewählten Zonen zur Verfügung stehen. Bislang ist unklar, ob in den Stadien überhaupt Bier verkauft werden soll. Klar ist, dass der Konsum von Alkohol während der Fußball-Weltmeisterschaft in drei Jahren ein heikles Thema sein wird.

Gründe für die "Sündensteuer"

Warum genau die Steuer eingeführt wurde, ist bislang unklar. Angeblich soll mit der Steuer der Haushalt aufgefüllt werden, wie bereits im letzten Jahr auf Twitter verkündet wurde.

HH the Amir issued today Law No. 23 of (2018) approving the State's general budget for the year 2019. The law is effective as of January 1st, 2019.

Tatsächlich dürfte die Entscheidung für die "Sündensteuer" eher politisch motiviert sein. Der Umgang mit Alkohol ist im Nahen Osten in jedem Land individuell geregelt. Manche Länder verbieten den Konsum von Alkohol komplett, andere reglementieren den Verkauf oder erheben hohe Steuern. Katar könnte mit der "Sündensteuer" eine Reglementierung schaffen wollen, mit der die Traditionen des Landes berücksichtigt werden und der Alkoholkonsum dennoch nicht komplett verboten, sondern lediglich reguliert wird.

