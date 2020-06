Tweets werden menschlicher - Twitter testet Sprachnachrichten

Über den zusätzlichen Button, der die Form einer Welle hat, kann der Sprach-Tweet aufgenommen werden. Dieser erscheint dann in der Timeline als Audiodatei und kann angeklickt werden. Das Anhören soll sowohl unterwegs als auch während der Nutzung anderer Apps möglich sein. Für Antworten oder Retweets steht die Sprachfunktion allerdings nicht zur Verfügung.

Funktion vorerst nur für Apple-Nutzer wirklich interessant

Die Funktion befindet sich momentan in einer Testphase und steht bisher lediglich in der iOS -App zur Verfügung, demnach soll sie auch nur in der Twitter-App auf den Apple-Geräten iPhone und iPad integriert sein. Angehört werden können die Sprach-Tweets hingegen auf allen Geräten unabhängig vom Betriebssystemen. Wann die neue Funktion zur Aufnahme der Sprach-Tweets allen anderen Systemen auch zur Verfügung stehen wird, bleibt abzuwarten.

"Manchmal sind 280 Zeichen nicht genug und manche Gesprächsnuance geht verloren", erklärten Twitter-Produktdesignerin Maya Patterson und Softwareentwickler Remy Bourgoin in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Durch die Sprachfunktion sollen die Tweets einen "menschlichen Touch" erhalten. Mit ihnen soll eine menschliche Erfahrung für Hörer und Erzähler geschaffen werden. Dabei kehrt die Social-Media-Plattform zurück zu ihrem alten Steckenpferd - der Zahl 140, wenn auch nicht bei der Anzahl der Zeichen eines Tweets. Mehrere Jahre lang konnte ein Tweet die maximale Länge von 140 Zeichen nicht übersteigen, ehe diese Begrenzung auf 280 Zeichen angepasst wurde.

Umsetzung der Maßnahmen gegen Falschinformationen und Hassreden bleibt unklar

Twitter lässt offen, wie sie die Maßnahmen gegen Hassrede, Hetze oder Falschinformationen in den Sprach-Tweets umsetzen wollen. Um Beiträge in dieser Form frühzeitig selbst zu entdecken, unterlaufen Tweets normalerweise automatisch einem Scanner. So müssen nicht erst Nutzer-Meldungen eintreffen. Ob und wie dieser Scanner bei den gesprochenen Tweets Anwendung findet, ist nicht bekannt. Ein Twitter-Sprecher sagte laut Nachrichtenagentur dpa-AFX gegenüber "CNN", dass man vor einer breiteren Einführung der Funktion an zusätzlichen Überwachungssystemen arbeite.

Vor einiger Zeit ging man bei Twitter sehr streng gegen die Verbreitung von Falschinformationen in Bezug auf das Coronavirus vor, ebenso wie bei Versuchen, Bürger von Wahlen fernzuhalten. Um Falschinformationen über das Coronavirus schnellstmöglich aus dem Verkehr zu ziehen, führte Twitter eine Funktion ein, mit der besonders fragwürdige Inhalte gekennzeichnet werden können. Dies kann in den drei Kategorien "Falschmeldung", "umstritten" und "ungeklärt" erfolgen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Tweet zeitlich vor oder nach Einführung der Funktion liegt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com