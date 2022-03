Sony-Aktie: Wie könnte die PS5 Pro aussehen?

Veröffentlichung einer Pro-Version sehr wahrscheinlich

Die Chancen, dass es eine Pro-Version der PlayStation 5 geben wird, stehen sehr gut. Wie die Website TechRadar in einem Artikel schreibt, habe Sony im Jahr 2016 einen Trend losgetreten, innerhalb einer Konsolengeneration eine neue Upgrade-Version der bestehenden Konsole zu veröffentlichen. So sei drei Jahre nach dem Erscheinen der PS4 die PS4 Pro mit einem verbesserten technischen System auf den Markt gekommen. Diese habe zu so einem großen Erfolg geführt, dass der Konkurrent Microsoft prompt dem Vorbild von Sony gefolgt sei und ebenfalls eine überarbeitete Version seiner Xbox One, die Xbox One X, herausbrachte. Diese entpuppte sich genauso wie die PS4 Pro als voller Erfolg. Dass Sony also diese Strategie erneut bei der PS5 verfolgen wird, ist damit sehr wahrscheinlich. Erste Spekulationen auf eine mögliche Entwicklung kommen sogar schon von mysteriösen Prototyp-Lieferungen, die Sony laut dem Newsportal PlayStationINFO nach Nordamerika versendet haben soll. Ob es sich dabei allerdings um die PS5 Pro oder um andere Projekte wie zum Beispiel die PSVR2 handelt, ist zurzeit noch unklar.

Welche neuen Funktionen könnte die PS5 Pro haben?

Da die Veröffentlichung einer PS5 Pro noch überhaupt nicht feststeht, sind die Neuerungen, die mit ihr kommen könnten, derzeit komplett unbekannt. Es lässt sich lediglich darüber spekulieren, welche neuen und verbesserten Funktionen eine Pro-Version haben könnte. Eine Neuerung, die die PS5 Pro bringen könnte, ist laut TechRadar eine Auflösung der Spiele in 8K. Die aktuelle Konsole sei zwar bereits sehr leistungsstark und könne Spiele in 4K bei 120 Hz ausgeben, noch höhere Auflösungen und Bildraten sind aber dennoch möglich. Vor allem, weil die PS5 auf der Verkaufsverpackung mit einer 8K-Ausgabe von Spielen wirbt. Des Weiteren könnte die PS5 Pro nach Angaben von TechRadar mit einer AMD Zen 4-CPU und einer RDNA-3-GPU ausgestattet sein. Da bei den Upgrade-Versionen der PS4 aber mehr in die CPU gesteckt wurde, erwartet TechRadar nun bei der PS5 Pro mehr Investitionen in die GPU. Daneben ist es außerdem denkbar, dass die PS5 Pro einen größeren Speicher bekommen könnte. Das Standardmodell besitzt eine SSD mit einer Kapazität von 885 GB. Die Pro-Version könnte eine SSD von über einem Terabyte bieten. Ein Modell ohne eingebautes Laufwerk wird laut TechRadar wahrscheinlich nicht als PS5 Pro veröffentlicht, sondern als separate PS5 Digital Edition, da eine solche Version tendenziell eher weniger Kunden ansprechen könnte und vielmehr als eine Art "abgespeckte" Alternative zur Standardkonsole dienen könnte.

Wann kann man mit der PS5 Pro rechnen?

Wie bereits beschrieben, kam die PS4 Pro drei Jahre nach dem Erscheinen der PS4 auf den Markt. Sollte dieser Zyklus beibehalten werden, könnte man mit der PS5 Pro im Jahr 2023 rechnen. Die aktuelle Lage am Markt ist allerdings mehr als schwierig. Die Corona-Krise hatte bereits zu Verwerfungen in den Lieferketten gesorgt und vor allem die Chip-Produktion erheblich verteuert. Der Russland-Ukraine-Konflikt stellt die Weltwirtschaft nun vor noch größere Probleme und könnte zu noch schwerwiegenden Lieferengpässen und Preisanstiegen führen. Eine Verzögerung bei der Veröffentlichung der PS5 Pro ist deshalb durchaus wahrscheinlich. Ob sie also bereits 2023 oder eher 2024 oder sogar noch später erscheint, bleibt abzuwarten.

Nicolas Flohr / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com