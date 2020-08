WhatsApp-Alternative setzt auf Datensicherheit: Threema führt verschlüsselte Videotelefonie ein

Threema führt neues Feature ein

Die Schweizer WhatsApp-Alternative Threema konnte seit seiner Einführung 2012 bisher über 8 Millionen Nutzer für sich gewinnen. Vor allem während der Übernahme von WhatsApp durch Facebook im Jahr 2014 haben viele Nutzer den Weg zu Threema gefunden. Von Februar bis Mai 2014 gewannen die Schweizer rund 1,4 Millionen neue User, ein Anstieg auf 2,8 Millionen Nutzer zu diesem Zeitpunkt. Dies kann damit erklärt werden, dass Threema schon seit Markteinführung als besonders datensicherer Messenger gilt. So brüstet sich das Unternehmen, äußerst diskret mit sensiblen Informationen seiner Nutzer umzugehen. So verlangt der Messenger zur Verwendung weder die Mobilfunknummer noch irgendwelche andere privaten Daten seiner Nutzer. Nichtsdestotrotz kann Threema zahlenmäßig kaum mit dem großen Konkurrenten WhatsApp mithalten. Ein neu eingeführtes Feature könnte allerdings dazu beitragen, etwas Boden gutzumachen. Verschlüsselte Videoanrufe Kein Messenger kommt heute noch ohne bestimmte Funktionen wie das Versenden von Dateien, Sprachnachrichten oder Videoanrufen aus. In der digitalisierten Gesellschaft von heute gehört es zur Norm, in jeglicher Hinsicht über Messenger zu kommunizieren, sei es via Sprachnachricht oder eben Videotelefonaten. Dementsprechend arbeitete Threema in den vergangenen Monaten an einer Möglichkeit, über die Messenger-App nun auch Videoanrufe zu tätigen und das, laut eigenen Angaben, vollkommen verschlüsselt. In einer öffentlichen Mitteilung beschreibt das Unternehmen die neu eingeführte Funktion wie folgt: "Videoanrufe in Threema sind vollständig Ende-zu-Ende-verschlüsselt - nicht nur Bild und Ton, sondern auch die Signalisierung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen ist somit gewährleistet, dass neben den Gesprächsteilnehmern niemand anders auf die Videos zugreifen und Anrufe mitschneiden kann (auch nicht Threema als Dienstbetreiber)." Sollten Anrufe mit unbekannten Teilnehmern durchgeführt werden, deren Vertrauensstufe relativ gering erscheint, werde das Gespräch über Server von Threema umgeleitet, wodurch die IP-Adresse des Nutzers im Verborgenen bleibe, heißt es weiter in der Mitteilung. So funktioniert der Videocall Die Entwicklung der vollkommen verschlüsselten Videoanrufe startete Threema bereits im vergangenen Jahr, bis das Konzept letztendlich im April 2020 im Zuge einer Beta-Phase auf Herz und Nieren getestet werden konnte. Seit August steht die neue Funktion allen Nutzern des Messenger-Dienstes via Softwareupdate zur Verfügung. Ist die App auf dem aktuellsten Stand, kann der Videoanruf entweder über das Chatfenster eines Kontaktes oder über die Threema-ID gestartet werden. Hier ist nun ein Telefonhörer mit einem Schloss als Icon implementiert. Durch das Klicken auf das Symbol wird der verschlüsselte Anruf gestartet. Um hieraus einen Videoanruf zu machen, muss nun lediglich auf das Kamera-Symbol getippt werden. Henry Ely / Redaktion finanzen.net Weitere News zum Thema Schreibmaschinen-Schrift in WhatsApp - so geht’s

