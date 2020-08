Schreibmaschinen-Schrift in WhatsApp - so gehts

So aktivieren Sie die Schreibmaschinen-Schrift in WhatsApp

Um die Schreibmaschinen-Schrift in WhatsApp zu aktivieren, müssen Sie vor und nach dem Text, der formatiert werden soll, jeweils drei sogenannte Gravis-Zeichen ( ` ) setzen. In der französischen Sprache ist das Zeichen auch unter dem Namen "Accent grave" bekannt. Wollen Sie zum Beispiel "finanzen.net" in der Schreibmaschinen-Schrift schreiben, müssen Sie auf Ihrer Tastatur im Messenger ```finanzen.net``` eingeben. Anschließend erscheint der Text in der neuen, retroartigen Schreibmaschinen-Schrift.

Die Aktivierung der Schreibmaschinen-Schrift ist in WhatsApp im Gegensatz zu den anderen Schriftarten ein klein wenig umständlicher. Für die fettgedruckte Schrift fügt man vor und hinter dem Text lediglich jeweils ein Sternchen * ein, für eine kursive Schrift je einen Unterstrich _ und für die durchgestrichene Schrift je eine sogenannte Tilde ~.

So finden Sie das Gravis-Zeichen

Um auf einem iOS -Gerät zu dem Gravis-Zeichen zu gelangen, müssen Sie auf der Tastatur über "123" zur zweiten Ebene navigieren. Das Gravis-Zeichen verbirgt sich hinter der Apostroph-Taste, die Sie gedrückt halten müssen. In dem erscheinenden Popup-Menü wird das Gravis-Zeichen nun ganz links angezeigt. Bei einem Android-Gerät finden Sie das Zeichen unter "!#1" bzw. "123" auf der zweiten Seite.

