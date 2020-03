WhatsApp-Messages ohne Lesebestätigung lesen - so geht's

Blaue Haken in WhatsApp

Viele werden das Problem wahrscheinlich kennen: Man bekommt eine WhatsApp-Nachricht, liest diese, hat jedoch nicht sofort die Zeit, auch direkt zu antworten. Einige User haben allerdings die blauen Haken in WhatsApp als Lesebestätigung aktiviert. Und das ist der Punkt, an dem es dann kompliziert wird, da so ersichtlich ist, dass die Nachricht gelesen wurde, jedoch gegebenenfalls noch keine Antwort erfolgt ist. Wir verraten Ihnen, wie Sie die blauen Haken in Facebooks WhatsApp umgehen können.

Für das iPhone

Der Trick ist genauso simpel wie effektiv: Lesen Sie die Nachricht auf dem Sperrbildschirm. Für neuere Apple iPhones wie das 6s, 7, 8, X oder 11 erreicht man die Nachrichtenvorschau via 3D-Touch. Um die Nachricht dann in voller Länge in der Vorschau ansehen zu können, müssen Sie lediglich eine Sekunde länger auf die Benachrichtigung drücken. In dieser Ansicht ist es sogar möglich, auf die Nachricht zu antworten ohne die App zu öffnen. Bei älteren Modellen des iPhone gibt es keinen 3D-Touch, jedoch dennoch die Möglichkeit die blauen Haken zu umgehen. Dafür müssen Sie lediglich die Benachrichtigungen nach links wischen, sodass die Optionen "Anzeigen" und "Löschen" erscheinen. Wenn Sie dann "Anzeigen" auswählen, können sie ebenfalls die Vorschau einsehen, ohne das der Verfasser der Nachricht den blauen Haken angezeigt bekommt.

Für Android-Smartphones

Für Android-Nutzer ist es zwar auch möglich die blauen Haken zu umgehen, jedoch müssen Sie dafür schnell reagieren. Geht auf einem Android-Gerät eine WhatsApp-Nachricht ein, erscheint diese am oberen Bildschirmrand. Um in der Vorschau zu landen, müssen Sie die Nachricht nach unten ziehen, statt wie gewohnt darauf zu tippen. Auch hier kann die Nachricht dann in der Vorschau gelesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com, dolphfyn / Shutterstock.com