Shake Shack führt 4-Tage-Woche ein - aber nur für bestimmte Mitarbeiter

Statt fünf nur vier Tage die Woche arbeiten - das klingt für viele verlockend. Doch die regelmäßige Arbeitszeit um einen Tag zu verkürzen geht nicht in jedem Job so einfach. Eine US-amerikanische Restaurantkette bietet genau das jetzt bestimmten Mitarbeitern an und möchte sich so einen Wettbewerbsvorteil sichern.

Restaurant-Kette Shake Shack lockt Mitarbeiter mit weniger Arbeitszeit

Shake Shack ist ein sogenanntes "Fast Casual"-Restaurant. Hier gibt es Burger, Milkshakes, Hotdogs und Craft Beer. Das Unternehmen setzt auf gutes Gewissen und einen gewissen Komfort, so sei das Fleisch frei von Hormonen und Antibiotika und man sitze nicht auf Plastikhockern, sondern auf handgefertigten Holzbänken, wie die Zeitung "Die Welt" schreibt.

Seinen Mitarbeitern möchte das Unternehmen jetzt auch ein ganz besonderes Angebot unterbreiten: Statt wie normal fünf Tage die Woche zu ackern, können sie nun an bestimmten Standorten nur vier Tage arbeiten - und haben dann drei Tage lang Wochenende.

Vier-Tage-Woche als "unglaublicher Wettbewerbsvorteil"

Die Vier-Tage-Woche gilt allerdings hauptsächlich für Mitarbeiter in Manager-Positionen. Es sei immer schwieriger, hochqualifizierte Angestellte zu finden und zu behalten, erklärte Shake Shacks CEO Randy Garutti laut Angaben von "Business Insider".

Um sich gegenüber der Restaurant- und Fast-Food-Konkurrenz abzuheben, braucht es mittlerweile demnach besonders attraktive Arbeitsbedingungen. Die Vier-Tage-Woche sei laut Garutti ein "unglaublicher Wettbewerbsvorteil". Allerdings gebe es diese bisher nur an bestimmten Standorten. Aktuell sei nicht sicher, ob das Angebot der Vier-Tage-Woche auf alle Standorte ausgeweitet wird, so Business Insider.

Taco Bell zahlt Managern 100.000 US-Dollar Gehalt

Wer für denselben Job und ein annähernd gleiches Gehalt nur vier statt fünf Tage arbeiten muss, der wählt sicherlich in den meisten Fällen die kürzere Arbeitswoche - gerade heutzutage, wo die Bedeutung der sogenannten Work-Life-Balance immer mehr steigt.

Auch andere Restaurants versuchen attraktiver zu werden, um bessere Mitarbeiter zu bekommen. So will beispielsweise Taco Bell einigen Managern ein Jahresgehalt von 100.000 US-Dollar bezahlen - eine deutliche Steigerung zu den bisherigen 50.000 bis 80.000 US-Dollar, die die Manager bisher bekamen.

