Online-Autokredit: Kinderleicht zum neuen Auto

Als sich bei Verena (31) und Holger Heitmann (35) aus Köln das dritte Kind ankündigte, war die Freude groß. Drei Kinder sollten es sein, das stand für beide von Anfang an fest. Nach Anna (5) und Peter (3) komplettiert seit Januar die kleine Frida unsere beispielhafte Musterfamilie. Doch schnell war klar: Ein drittes Kind bringt eine Menge Veränderungen mit sich. Renovieren, umbauen, neues Auto. Schon mit der Renovierung waren die finanziellen Rücklagen fast aufgebraucht.

Kein Grund für Heitmanns, auf einen größeren Wagen zu verzichten. Finanzierungen schonen die Liquidität und sind beim Autokauf mittlerweile üblich, zumindest nicht mehr exotisch. Etwa 17 Prozent aller Käufer finanzieren den privaten Pkw mit einem Autokredit. Banken und Sparkassen haben entsprechende Angebote im Programm, angesichts des aktuellen Zinsumfelds zudem zu attraktiven Konditionen. Und der ­Antrag ist bei den meisten Anbietern ­online schnell gestellt.

Doch Vorsicht: Ein Autokauf auf Pump ist nicht immer sinnvoll. "Wer allzu leichtfertig eine solch große Anschaffung finanziert, tappt schnell in die Schuldenfalle", warnt Stephanie Heise von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Am besten fährt, wer sich ein Limit für die monatliche Rate setzt, die er problemlos zahlen kann. Dabei sollte nach Abzug aller übrigen laufenden Kosten immer ein Puffer bleiben, schließlich kann auch mal die Waschmaschine oder der Fernseher kaputtgehen und muss ersetzt werden. "So etwas darf einen nicht aus der Bahn werfen", warnt Heise. Und für den Urlaub sparen muss natürlich auch noch drin sein. "Als liquide Notfallreserve empfehlen wir mindestens drei Netto-Monatsgehälter auf einem Tagesgeldkonto", so Heise.

Wer all das beachtet und sich wie unsere Familie Heitmann für einen finanzierten Autokauf entscheidet, steht direkt vor der Frage, welches Angebot das beste für ihn ist. "Ein reiner Konditionenvergleich, wie ihn etwa Vergleichs­portale anbieten, kann schnell in die Irre führen", warnt Jörn Hüsgen vom Deutschen Kundeninstitut (DKI). Es gibt bonitätsunabhängige, aber auch bonitätsabhängige Kredite, bei denen individuelle Konditionen oft von den Schaufensterwerbezinsen abweichen. Zudem unterscheiden sich die Angebote meist im Kleingedruckten, etwa in der Flexibilität des Kredits, bei den Voraussetzungen, die der Autokäufer erfüllen muss oder auch im Kundenservice.

Reine Autobanken mauern

Für Orientierung sorgt hier der Test "Bester Online-Autokredit", mit dem €uro am Sonntag das DKI bereits das achte Jahr in Folge beauftragt hatte. Die Angebote von zehn Online-Autofinanzierern wurden auf 150 Einzelkriterien geprüft. Reine Autobanken wie die von BMW , Mercedes-Benz, Opel und Volkswagen sind nicht dabei. Sie reagierten auf Anfragen nicht (Opel Bank, Mercedes-Benz Bank ) oder betrachteten es als wenig opportun, an dem Test teilzunehmen (BMW Bank, VW Bank).

Beim Test des Düsseldorfer Instituts spielten neben den effektiven Zinssätzen für vier eigens erstellte Musterfälle auch zum Beispiel etwaige Gebühren für Leistungen wie Sondertilgungen, Stundungen oder Kontoauszüge eine Rolle. Auch der Leistungsumfang der Kredite wurde getestet. Hier sind Laufzeiten, mögliche Kreditsummen oder die Flexibilität während der Laufzeit wichtige Kriterien. Zu guter Letzt hat das DKI bei allen Anbietern den Kundenservice am Telefon und per E-Mail sowie die Informationen bei Facebook gecheckt.

ING sichert sich den Testsieg

Testsieger wurde diesmal der Vorjahreszweite ING. Als einziges nicht bonitätsabhängiges Angebot vermochte der Online-Autokredit der Bank die Tester besonders stark zu überzeugen. Er erhielt somit die höchste Punktzahl und die Note "sehr gut". Schaut man sich das Preis-Leistungs-Verhältnis (also die Relation von Kreditangebot zu den Konditionen) genauer an, ist auch der Autokredit der SWK Bank empfehlenswert. Wer von Beginn an Klarheit beim Zinssatz haben möchte und bei diesen Banken den Autokredit wählt, kann also grundsätzlich nicht viel falsch machen.

Die ING überzeugt mit Topkonditionen, einem guten Angebot und einem sehr guten Kundenservice. So ist der effektive Jahreszins neben dem der SWK Bank über alle abgefragten Laufzeiten von 24 bis 60 Monaten hinweg am niedrigsten. Die Kredite beider Banken sind nicht bonitätsabhängig, der Zins steht von vornherein fest. Als einzige Bank mit bonitätsunabhängigem Angebot ­berechnet die ING keine zusätzlichen Gebühren für mögliche Änderungen, die der Kunde nachträglich beantragt, wie zum Beispiel das Absenken oder Stunden von Raten.

Insgesamt ist das Kreditangebot der ING eines der flexibelsten. Zwar bietet sie keine Restschuldversicherung an, die ist aber in den meisten Fällen auch entbehrlich und verteuert den Kredit unnötig. Wer auf diese Sicherheit nicht verzichten möchte, sollte daher eines der anderen Angebote wählen.

Targobank und Kredite24 sehr gut

Wer über eine hervorragende Bonität verfügt, stellt sich eventuell mit einem bonitätsabhängigen Kredit besser. "Hier konnten Targobank und Kredite24 punkten", sagt Hüsgen vom DKI. Beide schnitten ebenfalls mit der Note "sehr gut" ab. Die Darlehen dieser Anbieter berücksichtigen das Ausfallrisiko bei jedem Kunden individuell. Für Interessenten gilt die Faustformel: Je besser die Bonität, desto geringer der Zins.

Um die individuellen Zinssätze und damit das Zinsniveau der Banken vergleichbar zu machen, hat das DKI neben der Bewertung der Musterfälle den Zins herangezogen, den zwei Drittel der Kunden maximal zahlen müssen. Das restliche Drittel der Kunden zahlt einen schlechteren Zins. Die Targobank überzeugte mit einem niedrigen Zwei-Drittel-Zins. Für drei von vier Musterfällen bietet die Bank die zweitgünstigsten Konditionen. Aber Vorsicht: Wer nachträglich Änderungen verabreden will, muss extra zahlen.

Auch beim zweitbesten bonitätsabhängigen Angebot, dem Autokredit von Vorjahresgesamtsieger Kredite24, empfiehlt sich eine differenzierte Betrachtung: Zwei Drittel der Kunden bekommen zwar Topkonditionen, die diejenigen aller anderen Wettbewerber - auch der Targobank - schlagen. Und auch die hohe Flexibilität während der Laufzeit beeindruckt. Wer die Finanzierung bei Kredite24 jedoch mit einer durchschnittlichen bis schlechten Bonität beantragt, muss tief in die Tasche greifen. "Bei mäßiger Bonität und kurzen Laufzeiten wird der Kredit schnell zu teuer", warnt Hüsgen.

Sparkasse KölnBonn Letzter

Den letzten Platz des Rankings belegt der nicht bonitätsabhängige Online-Autokredit der Sparkasse KölnBonn. Das überrascht insofern, als die Sparkasse den Kredit der SWK Bank verkauft. Doch erwiesen sich die Konditionen für die Kunden der Sparkasse KölnBonn im Vergleich zum Original als deutlich schlechter. Sowohl Angebot als auch Konditionen der Sparkassen-Variante erhielten so nur die Note "ausreichend". Allein der sehr gute Kundenservice hievte die Note für den Autokredit der KölnBonner auf die Gesamtnote "befriedigend".

Über alle getesteten Laufzeiten hinweg verlangt die Sparkasse den höchsten Zwei-Drittel-Zins. Auch die Gesamtkosten sind die höchsten. Zudem ist der Kredit sehr unflexibel. Der Kunde kann während der Laufzeit die Rate weder erhöhen noch senken oder bei Vertragsabschluss zwischen mehreren Fälligkeitsterminen wählen.

Kaum besser schnitt die Bank of Scotland ab: Zwar erreicht sie bei den Konditionen ein "gut", doch mit ihrem Zwei-Drittel-Zins landet sie nur im Mittelfeld. Positiv werteten die Tester, dass optionale Veränderungen des Kredits vergleichsweise kostengünstig sind. Zudem ist das Angebot recht flexibel: Ratensenkungen, -stundungen und Änderungen des Zahlungszeitpunktes sind möglich. Doch Achtung: Will der Kunde seinen Kredit regelmäßig schneller zurückzahlen, etwa weil er nach einer Gehaltserhöhung monatlich mehr Spielraum hat, verwehrt ihm das die Bank.

Unsere Musterfamilie hat sich schließlich für einen bonitätsunabhängigen Kredit entschieden, der möglichst flexibel ist - und ist damit happy: "Der Zinssatz ist fair, die Raten sind gut verkraftbar für uns und ohne Finanzierung ­hätten wir auf den Wagen verzichten müssen", sagt Holger Heitmann.

Drei Fragen vor der Autofinanzierung

Wer ein Fahrzeug mit einem Autokredit finanzieren will, sollte folgende Fragen für sich vorab klären:

Ist die Finanzierung nötig?

Ganz gleich, wie günstig die Finanzierung ist: Jeder geliehene Euro muss zurückgezahlt werden. Geht es nur darum, die eigene Liquidität zu schonen, ist ein Kredit okay. Wer jedoch ein Darlehen aufnehmen muss, weil es finanziell eng ist, sollte überlegen, ob die Anschaffung des Autos wirklich notwendig ist.

Reicht mein Budget für die Raten?

Die Verlockung ist groß: Da steht beim Händler das Traumauto, das nur darauf wartet, mitgenommen zu werden. Der Preis ist zwar hoch, der Wagen eigentlich zu teuer, aber die Raten niedrig und die Anzahlung moderat. Warum also nicht zuschlagen?

Eines muss immer klar sein: Es handelt sich bei einer Finanzierung immer um das Kreditangebot einer Bank. Es ist also ein dritter Vertragspartner an Bord. Der Käufer wird so zum Kreditnehmer und Vertragspartner der Bank - mit allen Risiken und Pflichten. Insbesondere, wenn der Händler gleichzeitig den Kreditvertrag vermittelt, geht das schnell unter. Die angebotene Ratenzahlung sollte deshalb nur genutzt werden, wenn das eigene Budget vorher auf die zusätzliche Belastung abgeklopft wurde - und der Kredit notfalls auch über Rücklagen zu tilgen ist. Denn auch die günstigste Finanzierung wird zur teuren Angelegenheit, wenn die Raten aus dem teuren Dispokredit des Girokontos gezahlt werden müssen.

Sind angebotene Zusatzleistungen zum Auto­kredit für mich sinnvoll?

Alle Vertragsunterlagen sollten vor einer Unterschrift geprüft werden. Häufig werden bei einem kreditfinanzierten Kauf zum Beispiel Restschuld-/ Ratenschutzversicherungen oder auch Garantieverträge/-verlängerungen offeriert. Da gilt es, genau zu überlegen, ob diese im Einzelfall sinnvoll sind. Häufig sind sie überteuert und/oder überflüssig - ganz sicher machen sie die Finanzierung teurer und für den Händler attraktiver, denn der verdient dadurch meist eine ordentliche Zusatzprovision.













