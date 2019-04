So investiert der ehemalige 21st-Century-Chef James Murdoch jetzt sein Milliardenvermögen

Einen Teil der Summe, die er für den Verkauf seiner Beteiligung des Familien-Senders 21st Century Fox an Disney erhalten hat, soll James Murdoch in ein neues Portfolio an Medienunternehmen investieren, um sich vom Murdoch-Imperium zu distanzieren, berichtet die Financial Times (FT) basierend auf Aussagen von Vertrauten.

Mehrere Optionen offen

Um sich von den konservativen Medien seiner Familie zu trennen, gebe es mehrere Optionen, so die Insider gegenüber FT: Er habe sich "noch nicht entschieden, wie genau er in die Newsmedien investieren will" - der Entscheidungprozess über das weitere Vorgehen befinde sich aktuell in einem "frühen Stadium". In die engere Auswahl könnte es aber offenbar eine liberale Nachrichten-Webseite schaffen oder ein digitales Kultur- und Gesellschafts-Magazin.

Investition in die Comic-Branche

An einer anderen Stelle hat der 45-Jährige aber bereits eine Entscheidung getroffen: Wie FT berichtet, soll er sich an Artists, Writers and Artisans (kurz AWA) beteiligen. Dabei handelt es sich um einen Comic-Herausgeber, der von Bill James und Alex Alonso ins Leben gerufen wurde - beide waren bereits Leiter bei Marvel Comics. AWA plane nun, die Figuren der Comics in Filme und Videospiele zu übertragen. "Der Wert des Geschichtenerzählens nimmt nur zu und AWA ist einzigartig positioniert, um eine großartige Plattform für Schriftsteller und Künstler zu schaffen", zitierte das Wall Street Journal den Milliardär.

Wie die FT berichtete, gründete der Milliardär wohl im vergangenen Monat Lupa Systems - eine Holdinggesellschaft für seine Investitionen. James Murdoch reagierte bislang nicht auf die Anfrage der Financial Times, um sich zu seinen neuen Investitionen zu äußern. Dementsprechend dürfte es spannend bleiben, welche Richtung James Murdoch auf der vielfältigen Medienlandschaft verfolgen wird.

