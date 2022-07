Finanzierung: Wo es den besten Online-Ratenkredit gibt

€uro am Sonntag

von Sabine Hildebrandt-Woeckel, €uro am Sonntag

Sie möchten sich dieses Jahr noch einen Wunsch erfüllen? Was soll es denn sein: eine Heimsauna vielleicht, ein top ausgestatteter Fitnessraum oder eine Gaming-Komplettausrüstung mit Konsole, Bildschirm, Stuhl und allem Drum und Dran? Egal, am Geld muss es nicht scheitern. Schließlich gibt es die Möglichkeit, Ausgaben außer der Reihe in kleinen Raten abzustottern, entweder über einen Filialkredit, mit dem wir uns in der letzten Ausgabe beschäftigt haben, oder über einen Onlinekredit, mit dem es - so die Versprechen der Anbieter - besonders schnell, einfach und vor allem günstig gehen soll.

Doch was heißt das genau? Um das herauszufinden, hat das Deutsche Kundeninstitut (DKI) im Auftrag von €uro am Sonntag auch dieses Jahr wieder die Angebote namhafter Unternehmen auf Herz und Nieren geprüft. Insgesamt 17 Anbieter stellten sich zwischen April und Juni dem aktuellen Test, der in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal stattfand. Erstmals allerdings mit einer zusätzlichen Unterscheidung: Ausgewiesen werden einerseits Kredite mit und andererseits ohne Restschuldversicherung (RSV).

Es hängt stark von der individuellen Situation ab, ob der Abschluss einer solchen RSV-Police sinnvoll ist. Sie kommt zum Tragen, wenn die Raten im Todesfall, bei Arbeitslosigkeit oder -unfähigkeit nicht weitergezahlt werden können. Eine Unwägbarkeit, die man grundsätzlich auch anders absichern kann, etwa durch eine Risiko- oder Unfallversicherung. Hat man diese aber nicht, ist die RSV eine Option - zumindest bei hohen Beträgen und langen Laufzeiten.

Über 8000 Euro sparen

Was man dabei aber wissen muss: Die Restschuldversicherung macht den Kredit in der Regel teurer. Umso wichtiger ist es also gerade hier, die Angebote genau unter die Lupe zu nehmen. Denn zwischen dem teuersten und dem günstigsten Angebot, so zeigt sich auch im aktuellen Test, lässt sich viel Geld sparen. Die Kostendifferenz bei einem 30 000-Euro-Kredit mit RSV beträgt sage und schreibe 8264,10 Euro. Diesen Betrag spart, wer seinen Vertrag bei der SWK Bank abschließt und nicht bei der Creditplus Bank.

Der vorliegende Test betrachtet jedoch nicht nur die Kosten, sondern untersucht insgesamt drei Kategorien: Konditionen, Angebot und Kundenservice, die dann sowohl einzeln ausgewertet als auch in Gesamtrankings zusammengefasst werden (siehe rechts). Dabei wird nicht nur zwischen Policen mit und ohne RSV unterschieden, sondern zusätzlich auch zwischen solchen, die bonitätsabhängig vergeben werden, was in der Praxis der Fall ist, und bonitätsunabhängigen. Hier sind dies die Angebote von ING, Hypovereinsbank, Deutscher Kreditbank und Comdirect Bank.

Dabei ist wichtig zu wissen: Bonitätsunabhängig heißt nicht, dass keine Schufa-Abfrage erfolgt oder keine Einkommensbelege vorgelegt werden müssen. Es bedeutet nur, dass die Zinsen unabhängig von der Bonität für alle Kunden gleich sind, also nur von Laufzeit und Kredithöhe bestimmt werden. Für Kunden bietet dies den Vorteil, dass sie bereits bei der Antragstellung einschätzen können, was am Ende an Kosten auf sie zukommt.

Vorjahressieger wieder vorn

Allerdings: Wer eine sehr gute Bonität hat, profitiert wohl eher von bonitätsabhängigen Krediten. Und gleichzeitig kann ein bonitätsabhängiger Zinssatz auch für Darlehensnehmer mit schwächerer Bonität infrage kommen. Für sie steigen dann zwar die Zinsen, einen bonitätsunabhängigen Kredit hätten sie aber eventuell nicht bekommen.

Im diesjährigen Tests vorn liegen - wie schon im letzten Jahr - die Targobank bei den bonitätsabhängigen Krediten und die ING bei den bonitätsunabhängigen. Beide rangieren sowohl mit als auch ohne RSV ganz vorn.

Die zur französischen Genossenschaftsbank Crédit Mutuel Alliance Fédérale gehörende Targobank überzeugt in der Gruppe "bonitätsabhängige Kredite" vor allem mit einem ersten Platz für das Angebot. Konkret bedeutet das: Den Targobank-Onlinekredit bekommen auch Freiberufler, Selbstständige und Rentner. Es gibt die Möglichkeit eines vereinfachten Kreditantrags bei Kleinkrediten unter 3000 Euro, der außer von der Targobank nur noch von der Commerzbank und der Creditplus Bank bereitgestellt wird, und mit nur vier weiteren Anbietern sagt sie ein erweitertes Widerrufsrecht zu. Zudem zeigt sich der Kredit des in Düsseldorf ansässigen Instituts flexibel: Während der Laufzeit kann der Kunde die Rate erhöhen, stunden oder senken, den Zahlungszeitpunkt ändern, Sondertilgungen durchführen, das Darlehen vorzeitig zurückzahlen oder es aufstocken.

Auch die ING verdankt ihre guten Platzierungen vor allem dem guten Abschneiden in der Kategorie Angebot und hier besonders der Flexibilität. In Absprache mit der Bank kann der Kunde beispielsweise die Raten erhöhen oder senken, den Zahlungszeitpunkt ändern und Stundungen seiner Raten erwirken. Selbstständige profitieren hier zwar nicht, aber immerhin Freiberufler, die ansonsten bei den Konkurrenten dieser Gruppe ebenfalls leer ausgehen. Die ING fällt als einziger Anbieter von bonitätsunabhängigen Krediten die Entscheidung in einem automatisierten Verfahren - und kann so die kürzeste Bearbeitungszeit aufweisen. Vom Eingang des Antrags an brauchen die Frankfurter nur einen halben Tag, die längste Bearbeitungszeit liegt bei drei Tagen.

Noris mit den besten Konditionen

Betrachtet man allein die Konditionen, müssen sich die Spitzenreiter der Gesamtrankings jeweils geschlagen geben. Sieger mit und ohne RSV ist hier bei den bonitätsabhängigen Krediten die einst vom Versandhaus Quelle ins Leben gerufene Norisbank.

Bestimmend für das Ranking dieser Kategorie sind zum einen die konkreten Konditionen für zehn Kredite zwischen 5000 und 35 000 Euro, die das DKI direkt bei den Anbietern erfragte (siehe auch "So wurde gewertet"). Zum anderen wurde - um nicht auf Lockangebote hereinzufallen - der Zweidrittelzins herangezogen. Das ist der durchschnittliche effektive Jahreszins, den zwei von drei Kunden auch tatsächlich bekommen. Er wurde für Kreditbeträge zwischen 5000 und 80 000 Euro und Laufzeiten von 24 bis 96 Monaten ermittelt.

Bezüglich der Konditionen für die Musterfälle offenbarte der Test zum Teil deutliche Unterschiede. Die Differenz der effektiven Jahreszinssätze schwankt beispielsweise bei den bonitätsabhängigen Krediten je nach Musterfall zwischen 2,76 und 4,24 Prozentpunkten. Die heute zur Deutschen Bank gehörende Norisbank nannte dabei für alle zehn Musterfälle den niedrigsten Zins von 1,39 Prozent. Beim Zweidrittelzins liegt sie in zwölf Fällen ebenfalls am niedrigsten.

Mit den besten Konditionen bei den nicht bonitätsabhängigen Krediten stehen zwei Institute vorn: Mit Restschuldversicherung schaffte es die Deutsche Kreditbank nach ganz oben. Ohne RSV gelang dies der Comdirect, die in acht Musterfällen den niedrigsten Zins angeben konnte und auch am häufigsten den niedrigsten Zweidrittelzins nannte.

Positiv vermerkten die Tester, dass keine der Banken obligatorische Gebühren erhebt. Unterschiede zeigen sich aber bei den optionalen Leistungen (Kontoauszüge, Ratenstundungen, Sondertilgungen et cetera). Nur bei vier bonitätsabhängigen Krediten entstehen für keine der abgefragten Leistungen Zusatzkosten. Bei den bonitätsunabhängigen verzichtet nur die ING.

Interessant in diesem Jahr: die Auswertungen zum Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese Sonderkategorie speist sich "nur" aus Angebot und Konditionen. Bei den bonitätsabhängigen Krediten gaben hier offensichtlich die Konditionen den Ausschlag und schoben die Norisbank auch hier nach vorn. Bei den bonitätsunabhängigen Angeboten dagegen war es das gute Angebot, das die ING aufs oberste Treppchen hob.

Comdirect mit bestem Service

Die dritte Kategorie, die das Gesamtergebnis beeinflusst, ist der Kundenservice. Hier wird etwa die direkte Kommunikation zwischen Banken und Kunden anhand der Richtschnur bewertet: Wie freundlich, schnell und kompetent werden Kundenanfragen bearbeitet?

Fast punktgleich vorn liegen hier die Comdirect und die 1822direkt, eine Gesellschaft der Frankfurter Sparkasse. Insgesamt erhalten fünf der 17 Anbieter eine Topbewertung, darunter der Gesamtsieger bei den bonitätsunabhängigen Krediten, die ING. Die zweite Siegerin Targobank schaffte es dagegen nur auf Platz 6.

Die 1822direkt punktet vor allem durch Schnelligkeit. Die Mitarbeiter brauchten durchschnittlich nur eine Minute und 36 Sekunden, um Anrufe entgegenzunehmen, und etwas mehr als drei Stunden, um Mails zu beantworten. In der Warteschleife der DKB dagegen hingen die Tester mehr als sieben Minuten, dafür zeigten sich die Mitarbeiter dann aber am kompetentesten. Als am freundlichsten wurden der Telefonservice der Comdirect empfunden. Zur Beantwortung von Mails brauchten die Mitarbeiter im Schnitt drei Tage, drei Stunden und 24 Minuten - und nur in 77 Prozent der Fälle wurden alle Fragen inhaltlich zufriedenstellend beantwortet. Die Freundlichkeit der E-Mail-Antworten bewerteten die Tester durchschnittlich mit der Note 2,6. Als am freundlichsten (2,0) wurden die E-Mails von 1822direkt, Norisbank und Targobank empfunden. Den Informationsgehalt auf den Webseiten sahen die Tester insgesamt noch als ausbaufähig an.

