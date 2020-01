Instagram-Ranking: Diese Celebrities haben 2019 am meisten auf Instagram verdient

• Influencer können heutzutage Millionen machen• Kylie Jenner verdient 1,27 Millionen US-Dollar pro Post• Cristiano Ronaldo macht fast 50 Millionen US-Dollar auf InstagramAuf Instagram als Influencer seine Brötchen verdienen und ganz in diesem "Job" aufgehen. Davon träumen wohl einige vor allem junge Menschen. Nicht jeder hat eine Chance, in diesem Business tatsächlich genug zu verdienen, um davon zu leben. Doch andere haben da umso mehr Glück und scheffeln mehrere Millionen mit ihren Instagram-Postings. Welche Stars 2019 am meisten Geld bei Instagram, das zu Facebook gehört, verdienten, hat die Website "buzzbingo.com" aufgeführt.

Khloe Kardashian, Ronaldinho und Kylie Jenner

Auf Platz zehn der bestverdienenden Instagrammer landet Khloe Kardashian. Bekannt geworden durch die Reality Soap "Keeping up with the Kardashians", die das Leben der Familie porträtiert, gehört Khloe Kardashian mittlerweile zu den bestbezahlten Instagrammern überhaupt. Im Jahr 2019 hat sie über Instagram ein Einkommen in Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar generiert. Beachtlich dabei: Die 36-Jährige hat ihre 1,2 Millionen mit nur zwei werbebasierten Postings generiert - der Rest ihres Feeds sind private Fotos und Videos. Pro gesponsertem Post verdient Khloe Kardashian damit knapp 600.000 US-Dollar.

2,6 Millionen US-Dollar hat Ronaldinho über seine zehn abgesetzten werbebasierten Posts im Jahr 2019 verdient. Der Ex-Fußballer, der mit dem FC Barcelona zweimal die spanische Meisterschaft und die Champions-League gewann, bekommt damit pro Post 256.000 US-Dollar.

3,8 Millionen US-Dollar konnte Kylie Jenner über ihre Instagram-Posts im vergangenen Jahr verdienen. Zwar landet sie nach Gesamtverdienst hierbei nur auf Platz sieben im Ranking der bestverdienenden Instagrammer, allerdings ist es beachtlich, wie viel Geld sie pro Post verdient. Die knapp 4 Millionen US-Dollar hat sie nämlich über lediglich drei werbende Posts generiert - das macht einen Verdienst von 1,27 Millionen US-Dollar pro Post und katapultiert Kylie Jenner in dieser Kategorie deutlich vor die anderen Instagrammer. Mit ihrer eigenen Kosmetiklinie wurde die 22-Jährige die jüngste Selfmade-Milliardärin - wobei ein Grundstock aus der Kardashian-Familie ihr dabei sicherlich geholfen hat.

Zlatan Ibrahimovic, Neymar Jr und Selena Gomez

20 gesponserte Posts setzte Zlatan Ibrahimovic laut Angaben von buzzbingo.com im vergangenen Jahr ab und verdiente damit 4 Millionen US-Dollar. Der Schwede, der für den AC Mailand kickt, bekommt verglichen mit Kylie Jenner pro Post aber nicht ganz so viel: "Nur" 200.000 US-Dollar bringt Zlatan Ibrahimovic ein Werbepost bei Instagram ein.

Einen Rekord hält Neymar auf alle Fälle immer noch: Der des teuersten Fußballtransfers überhaupt. 222 Millionen US-Dollar kostete sein Wechsel vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain. Auch auf Instagram ist der Fußballer trickreich: Mit zehn Werbeposts verdiente er im vergangenen Jahr 7,2 Millionen US-Dollar.

Auf Platz fünf der bestverdienenden Instagrammer liegt Selena Gomez. Die Sängerin, die auch als Schauspielerin, Model, Synchronsprecherin und Filmproduzentin tätig ist, verdient sich auch auf der Social-Media-Plattform ein bisschen was dazu. Im vergangenen Jahr waren das 8 Millionen US-Dollar für neun Werbeposts.

David Beckham, Kendall Jenner, Lionel Messi

Fußballer scheinen ein Talent dafür zu haben, auch auf Instagram erfolgreich zu sein: David Beckham hat auf Instagram 2019 10,7 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Im Schnitt hat jeder seiner 30 Werbeposts damit 357.000 US-Dollar eingebracht.

Mit Kendall Jenner landet die dritte aus dem Kardashian-Clan im Ranking der bestverdienenden Intagrammer. Kendall ist eigentlich als Model für Chanel, Marc Jacobs oder die Cosmopolitan tätig, hübscht sich ihr Millioneneinkommen aber zusätzlich über Instagram-Postings auf. 15,9 Millionen US-Dollar hat sie im vergangenen Jahr mit ihren 26 Werbeposts eingenommen.

Eine absurd scheinende Summe hat Lionel Messi im vergangenen Jahr mit seinen 36 Instagram-Werbeposts verdient: 23,3 Millionen US-Dollar haben ihm seine gesponserten Social-Media-Aktivitäten eingebracht. Den Spanier kann nur noch einer schlagen.

Cristiano Ronaldo macht fast 50 Millionen US-Dollar mit Instagram

Unangefochten an der Instagram-Spitze steht ein Portugiese: Cristiano Ronaldo. Der wiederholte Welt-Fußballer, der bei Juventus Turin unter Vertrag steht, verdiente im vergangenen Jahr unglaubliche 47,8 Millionen US-Dollar mit 49 Werbeposts. Fast eine Million US-Dollar bringt ein Post dem Fußballer.

Bei den erfolgreichsten Instagrammern überhaupt fällt auf, dass keiner von ihnen "nur" ein Influencer ist, sondern alle vor allem durch andere Tätigkeiten berühmt und bekannt sind, und ihren Social-Media-Kanal nur nebenbei betreiben. Die Milliönchen die dabei das Gehalt aufbessern sind für die Celebrities ein willkommener Nebenverdienst.

