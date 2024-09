Erfolgreichster Rohstoff

Im Zusammenhang mit der kürzlichen Zinssenkung der Federal Reserve hat die ING ihre Prognose für den Goldpreis angehoben. Doch auch andere Faktoren sollen für den nach oben korrigierten Goldpreis sprechen.

• Gold legt aktuell zu

• Zinsentscheid der Fed soll laut ING Gold weiter stärken

• Gute Aussichten für Gold im nächsten Jahr



Gold gehört in diesem Jahr zu den erfolgreichsten Rohstoffen und hat seit Jahresbeginn um rund 28 Prozent zugelegt. Laut der ING werde diese bemerkenswerte Wertsteigerung durch verschiedene Faktoren gestützt wie beispielsweise durch starke Käufe von Zentralbanken oder eine hohe Nachfrage aus Asien. Auch die unsichere geopolitische Lage und die anstehenden US-Präsidentschaftswahlen im November hätten den Rekordlauf des Edelmetalls in diesem Jahr weiter befeuert, erklärt die ING im Rahmen einer Mitteilung.

Gute Bedingungen für Gold

Auf der jüngsten Notenbankerkonferenz in Jackson Hole (Wyoming) machte Fed-Chef Jerome Powell deutlich, dass die Zentralbank am 18. September die Zinsen senken werde. Er erklärte, dass "die Zeit für eine Anpassung der Geldpolitik gekommen ist" und der Weg klar vorgegeben sei, wie ihn die ING in ihrer Mitteilung zitierte. Diese Aussicht hat die Goldpreise weiter steigen lassen, denn niedrigere Zinsen machen Gold, das keine Zinsen abwirft, im Vergleich zu anderen Anlageklassen attraktiver. Tatsächlich hatte die ING eine Senkung um 50 Basispunkte seitens der Federal Reserve prognostiziert - diese ist denn auch so eingetroffen.

Auch bei goldgedeckten ETFs zeichne sich laut ING ein positiver Trend ab. So erklärt die Bank im Rahmen ihrer Prognose, dass es weltweit vier Monate in Folge Zuflüsse gab, wobei insbesondere westliche Fonds im August dominiert hätten. Die Bestände von Gold-ETFs würden tendenziell steigen, wenn die Goldpreise zulegen, und umgekehrt, so die ING. Dennoch wären die Bestände großer ETFs im Großteil des Jahres 2024 rückläufig gewesen - obwohl die Spotpreise für Gold neue Höchststände erreicht hatten. Die Wende kam schließlich im Mai, als die ETF-Zuflüsse wieder positiv wurden, so die ING.

Starke Aussichten für Gold

Die Prognose der ING, dass die erwartete Zinssenkung der Fed den Goldpreis auf neue Höchststände treiben dürfte, hat sich insofern bewahrheitet, dass die Fed die Zinsen tatsächlich um 50 Basispunkte gesenkt hat und Gold aktuell floriert. So verwies die ING darauf, dass auch die US-Präsidentschaftswahl im November den Aufwärtstrend des Goldes bis zum Jahresende stützen dürfte. Geopolitische Spannungen, wie der Krieg in der Ukraine, die Unruhen im Nahen Osten und das angespannte Verhältnis zwischen den USA und China dürfte laut ING ebenfalls die Nachfrage nach Gold als sichere Anlage weiterhin ankurbeln. Darüber hinaus erwarte die ING, dass auch die Zentralbanken ihre Goldreserven weiter ausbauen dürften, was den Preis zusätzlich unterstützen könnte.

Laut ING soll der Goldpreis im vierten Quartal bei durchschnittlich 2.580 US-Dollar pro Unze liegen. Dies entspräche einem Jahresdurchschnitt von etwa 2.388 US-Dollar. Diese Entwicklung dürfte sich auch im kommenden Jahr fortsetzen, mit einem durchschnittlichen Preis von 2.700 US-Dollar pro Unze, prognostiziert die ING in ihrer Mitteilung.

Redaktion finanzen.net