Goldpreis und Ölpreis

Es bleibt dabei: Technische Korrekturphasen sind beim Goldpreis allenfalls von "homöopathischer" Natur. Danach kommt regelmäßig wieder Kauflaune auf.

von Jörg Bernhard



Nach dem am Mittwoch getätigten XXL-Zinsschritt der Fed um 50 Basispunkte gilt eine weitere Reduktion um 50 Basispunkte noch in diesem Jahr als relativ wahrscheinlich. Weil dadurch die Opportunitätskosten von Gold (-> Zinsverzicht) sinken werden, gewinnt die Krisenwährung weiter an Attraktivität. Die jüngsten Angriffe der israelischen Armee auf Hisbollah-Terroristen im Norden Libanons haben zudem die geopolitischen Risiken erhöht und dadurch die Attraktivität von Gold zusätzlich erhöht. Für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit dürfte nun der für den Abend anberaumte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr) sorgen, schließlich waren deren Marktakteure an der diesjährigen Rally des gelben Edelmetalls maßgeblich beteiligt.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 4,50 auf 2.619,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Vor dem Wochenende im leicht im Minus

Dem Ölpreis winkt der zweite Wochengewinn in Folge. Aktuell beläuft sich das Plus der US-Sorte WTI auf 4,6 Prozent, während sich bei der Nordseemarke Brent der Zuwachs auf 4,0 Prozent beläuft. Die wachsende Kriegsgefahr im Nahen Osten - insbesondere mit Blick auf den Ölproduzenten Iran - waren hierfür hauptverantwortlich. Außerdem sorgt die Aussicht auf weitere Zinsreduktionen in den USA in diesem und im kommenden Jahr für anhaltend gute Laune. Wie freitags gewohnt, wird gegen 19.00 Uhr die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen. Im Falle von Überraschungen, könnte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit relativ stabilen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,15 auf 71,80 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,27 auf 74,61 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net