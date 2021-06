Wieso die Ölpreise nach Mehrjahreshochs ins Minus drehen - Spekulation über mehr Förderung

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am Morgen setzte am Ölmarkt eine Gegenbewegung ein, die sich im Verlauf des Vormittags verstärkte. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,56 US-Dollar. Das waren 34 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel zuletzt um 58 Cent auf 73,08 Dollar.

Zuvor war der Preis für Rohöl aus der Nordsee erstmals seit gut zwei Jahren wieder auf über 75 Dollar gestiegen. Ein Fass WTI kostete am Morgen bis zu 73,80 Dollar und damit so viel wie letztmalig im Oktober 2018.

Marktbeobachter verwiesen auf Spekulationen über eine Erhöhung der Fördermenge durch den Ölverbund OPEC+. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Dienstag unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Delegierten der OPEC+, dass bei einem Treffen in der kommenden Woche über eine Produktionssteigerung im August gesprochen werde. In der OPEC+ sind die Mitgliedsstaaten der OPEC und andere Förderländer wie Russland organisiert.

Gestützt werden die Ölpreise weiter durch die Aussicht auf eine steigende Nachfrage in großen Verbrauchsländern wie den USA oder China. Dort hat sich die Corona-Lage deutlich entspannt, was zu einem höheren Konsum an Rohöl, Benzin und Diesel führen dürfte. Zuletzt kam die insgesamt gute Aktienmarktstimmung hinzu, die riskanteren Anlageklassen wie Erdöl ebenfalls Auftrieb verlieh.

/jkr/bgf/mis

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com