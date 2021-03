Goldpreis: Rechenschaftsbericht der Fed generiert Spannung

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Um 17.00 Uhr wird Fed-Chef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats Rechenschaft über die aktuelle Geldpolitik sowie die wirtschaftliche Lage der USA ablegen. Nach wie vor reagiert der Goldpreis sehr stark auf zwei Dinge: US- Renditen und den Dollar. Besonders wichtige US-Konjunkturindikatoren stehen am morgigen Mittwoch zur Bekanntgabe an. Neben diversen Einkaufsmanagerindizes dürften sich die Marktakteure vor allem für den Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter (14.30 Uhr) stark interessieren. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich hier gegenüber dem Vormonat (Januar: +3,4 Prozent) ein leichtes Plus von 0,8 Prozent eingestellt haben.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 0,30 auf 1.737,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Talfahrt gestoppt?

Nach dem heftigen Preiseinbruch am Donnerstag versucht sich der fossile Energieträger derzeit an einer Stabilisierung. Die trüben Perspektiven hinsichtlich der europäischen Ölnachfrage begrenzen derzeit allerdings das Erholungspotenzial. Nun warten die Akteure an den Ölmärkten auf den Wochenbericht des American Petroleum Institute, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist. Vor einer Woche wurde ein Rückgang der Ölreserven um eine Million Barrel gemeldet. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten wird für die abgelaufene Woche mit einem Minus in ähnlicher Größenordnung gerechnet.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,61 auf 60,95 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,64 auf 63,98 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Thinkstock, tankist276 / Shutterstock.com