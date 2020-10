Goldpreis: Schwindende Hoffnung auf Konjunkturpaket belastet

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

US-Notenbankerin Lael Brainard erinnerte am gestrigen Mittwoch zudem daran, dass die US-Wirtschaft weitere Stützungsmaßnahmen benötigt, um eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung zu erzielen. Die Wahrscheinlichkeit, ein solches Rettungspaket vor der US-Präsidentschaftswahl zu verabschieden, ist nach den jüngsten Streitigkeiten zwischen Demokraten und Republikaner aber erheblich gesunken. Weil der Dollar im Zuge dieser Entwicklung wieder auf einen Erholungskurs zurückkehrte, ließ das Interesse an Gold spürbar nach und bescherte ihm einen signifikanten Kursrutsch. Für zusätzliche Spannung sorgt nun das am Abend anstehende Fernsehduell zwischen US-Präsident Trump und seinem Herausforderer Biden.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 10,80 auf 1.918,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Steigende Benzinmengen bremsen

Der am gestrigen Mittwoch von der US-Energiebehörde EIA veröffentlichte Wochenbericht enthielt eine große Überraschung: Die gelagerten Benzinmengen sind gegenüber der Vorwoche um 1,9 Millionen Barrel gestiegen, obwohl Analysten mit einem Rückgang um 1,8 Millionen gerechnet hatten. Dies verstärkte die Nachfragesorgen. Steigende Corona-Zahlen in Nordamerika und Europa bieten derzeit wenig Anlass zu Optimismus. An den Ölmärkten drückte aber auch die oben erwähnte gesunkene Chance auf baldige Konjunkturhilfen auf die Stimmung.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,16 auf 39,87 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,13 auf 41,60 Dollar zurückfiel.







Bildquellen: Invesco, Peeradach Rattanakoses / Shutterstock.com