Goldpreis: Wichtige Inflationsdaten im Anmarsch

Am Nachmittag erfahren die Marktakteure, wie sich im Oktober die US-Produzentenpreise entwickelt haben. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich diese von 8,6 auf 8,7 Prozent p.a. etwas beschleunigt haben. Eine regelrechte Flut an Inflationsdaten steht allerdings am morgigen Mittwoch auf der Agenda. Nach den Zahlen aus China und Deutschland dürfte vor allem die US-Inflationsrate (Oktober) für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit sorgen. Laut Analystenschätzungen wird hier mit einem kräftigen Anstieg von 5,4 auf 5,8 Prozent p.a. gerechnet. Zur Erinnerung: Im September kletterte die Teuerungsrate auf den höchsten Wert seit 13 Jahren.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit relativ stabilen Notierungen. Bis gegen 7.55 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 2,80 auf 1.825,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Warten auf API-Update

Hohe Energiepreise sind normalerweise ein "Hemmschuh" für wirtschaftliches Wachstum. Derzeit droht das aktuelle Angebotsdefizit die globale Wirtschaft auszubremsen. Nach US-Börsenschluss dürften sich die Akteure an den Ölmärkten daher für den Wochenbericht des American Petroleum Institute besonders stark interessieren. Dessen Tenor könnte dann die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die Ölmengen um 1,9 Millionen Barrel erhöht und die gelagerten Benzin- und Destillatereserven um 1,0 bzw. 1,3 Millionen Barrel reduziert haben.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.55 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,05 auf 81,98 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,03 auf 83,46 Dollar anzog.





