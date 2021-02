Goldpreis: Zweiter Monatsverlust in Folge

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am gestrigen Donnerstag gab es eine breit angelegte Verkaufswelle in verschiedenen Anlageklassen zu beobachten. Aktien, Rohstoffe, Kryptowährungen und Anleihen tendierten allesamt deutlich bergab. Bei zehnjährigen US-Staatsanleihen kletterte die Rendite in der Spitze auf 1,5 Prozent p.a., was aufgrund der steigenden Opportunitätskosten zu einer nachlassenden Anziehungskraft von Gold geführt hat. Wachsende Inflationssorgen und eine zunehmende Risikoaversität verpufften beim gelben Edelmetall hingegen ohne Wirkung. Zudem haben besser als erwartete Konjunkturdaten am gestrigen Donnerstag den Goldpreis belastet. Am Nachmittag dürften sich die Marktakteure für den Chicago-Einkaufsmanagerindex und den Michigan-Index zum Konsumentenvertrauen stark interessieren. Überraschen sie ebenfalls positiv, könnte der Goldpreis einen weiteren "Nackenschlag" erhalten.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit schwachen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 14,50 auf 1.760,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Rückschlag vor dem Wochenende

Die kräftige Erholung des Dollarindex sorgte an den Ölmärkten zu erheblichem Verkaufsdruck und löste die seit längerem erwartete technische Korrektur aus, schließlich hat sich der fossile Energieträger seit dem Jahresanfang nahezu ungebremst um mehr als 30 Prozent verteuert. Nun warten die Marktakteure auf das für nächste Woche terminierte Treffen der OPEC+-Staaten. Die Wahrscheinlichkeit, dass dort ein Hochfahren des Angebots beschlossen wird, ist relativ hoch.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,85 auf 62,68 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,95 auf 65,16 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

