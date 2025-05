Ölpreise geben leicht nach - Warten auf Entscheidungen der Opec+

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitagmorgen leicht nachgegeben. Damit steuern die Ölnotierungen auf die zweite Verlustwoche in Folge zu. Am Wochenende wird eine neuerliche Produktionserhöhung des Öl-Förderverbundes Opec+ erwartet.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Morgen 63,95 US-Dollar und damit 20 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel ebenfalls um 20 Cent auf 60,74 Dollar.

Die Ölfördergruppe Opec+ hatte auf einer Online-Sitzung von beteiligten Ölministern am Mittwoch zunächst noch keine Entscheidung getroffen. Analysten erwarten, dass eine Kerngruppe aus acht Ländern der Opec+ am Samstag die weitere Strategie festlegen wird.

Investoren warteten mit Spannung auf die Entscheidung, damit die Ungewissheit über die erwartete Erhöhung des Ölangebots ab Juli aus dem Markt sei, sagte Ölmarkt-Analyst Priyanka Sachdeva vom Ölmakler Phillip Nova Pte in Singapur.

Am Donnerstag hatte vor allem das Hin und Her beim globalen Zollkonflikt im Fokus gestanden. Ein US-Bundesgericht sprach US-Präsident Donald Trump die Befugnis ab, weitreichende Zölle unter Berufung auf ein Notstandsgesetz zu verhängen. Ein Berufungsgericht hob die angeordnete Blockade fast aller Zölle von US-Präsident Donald Trump dann aber vorerst wieder auf. Der juristische Streit darüber dürfte aller Voraussicht durch die Instanzen gehen - die Unsicherheit bleibt somit bestehen./stk/mis/jha/