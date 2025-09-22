DAX23.664 ±-0,0%ESt505.467 +0,2%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.026 -0,3%Euro1,1737 -0,4%Öl67,20 -0,5%Gold3.645 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Intel 855681 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9 Continental 543900 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon mit Rückkaufprogramm -- D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT vor neuen Wachstumschancen? Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT vor neuen Wachstumschancen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ölpreise sinken leicht - Wenig Bewegung auch auf Wochensicht

19.09.25 14:50 Uhr

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag gesunken. Bis zum Nachmittag hielten sich die Verluste aber in Grenzen, die Notierungen hielten sich damit weiter in der vergleichsweise engen Handelsspanne der vergangenen Tage gehalten.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete zuletzt 67,15 US-Dollar. Das waren 29 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Oktober fiel um 41 Cent auf 63,16 Dollar.

Auch auf Wochensicht zeigte sich am Ölmarkt vergleichsweise wenig Bewegung. Zeitweise stieg der Preis für Brentöl über 68 Dollar je Barrel, nachdem es zuletzt mehrfach Angriffe der Ukraine auf Anlagen der russischen Ölindustrie gegeben hatte.

Bereits seit Anfang August bewegen sich die Ölpreise zwischen 65 und 70 Dollar. In dieser Zeit haben geopolitische Risiken wie der Krieg in der Ukraine die Ölpreise gestützt, während eine Anhebung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+ gleichzeitig belastet hat.

Nach Einschätzung von Commerzbank-Rohstoffexpertin Barbara Lambrecht werden die Ölpreise auch durch die anhaltende Diskussion um weitere Sanktionen gegen Russland gestützt. Sie verwies auf Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg, die einen deutlichen Rückgang der russischen Ölexporte per Schiff in der vergangenen Woche zeigen. "Bei der Interpretation der Daten ist allerdings zu beachten, dass die zahlreichen ukrainischen Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur die Zahlen verzerren", sagte Lambrecht./jkr/jsl/jha/